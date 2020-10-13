В Сумах после реконструкции открылся Центральный рынок

В Сумах "COOP Украина" на центральном рынке открыла новые павильоны и организовала доставку сельхозпродукции покупателям на дом. Об этом Delo.ua сообщили в Сумском облпотребсоюзе.

"Теперь плодоовощную продукцию можно заказать, не выходя из дома. Пока для нас это ноу-хау, но есть намерения подобные услуги активно внедрять и увеличивать их перечень", — прокомментировал председатель правления Сумского облпотребсоюза Магомед Галаев.

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По его словам, количество посетителей рынков заметно уменьшилось. "Проанализировав ситуацию, мы выяснили, что временное закрытие рынков и некоторых магазинов переориентировало граждан в Сумах на осуществление покупок через интернет, поэтому мы тоже развиваем это направление", — объяснил кооператор.

Услуга по доставке — составная часть комплексной реконструкции Центрального рынка Сум. В рамках реконструкции уже открыты новый молочный, рыбный и мясной отделы, оборудованные современными холодильниками, холодными витринами, необходимой системой коммуникаций, проточной водой, канализацией. Важным экологическим решением стало обустройство жироуловителей — специального оборудования для очистки и обезжиривания сточных вод.

Также проект реконструкции предусматривает увеличение числа паркомест около рынка, появятся детские площадки, газоны, деревья и больше мест для отдыха.