В Украине появилась альтернатива "Укртрансгазу"

Министерство энергетики и угольной промышленности Украины зарегистрировало ПАО "Магистральные газопроводы Украины" (МГУ). Это предприятие будет управлять газотранспортной системой Украины после разделения НАК "Нафтогаз Украины".

Минэнергоуглепром зарегистрировал нового оператора ГТС 19 января 2017 года. Основной вид деятельности "Магистральных газопроводов" — трубопроводный транспорт.

Уставный капитал госпредприятия составил 3,786 млн грн.

"Магистральные газопроводы" создали в рамках подготовки к отделению от "Нафтогаза" функции транспортировки газа. предполагается, что "Магистральные газопроводы" будут управлять украинской ГТС, а подземные хранилища перейдут под управление "Подземные газохранилища Украины" (ПХУ).

"Магистральные газопроводы Украины" получат имущество для транспортировки газа, которое использует "Укртрансгаз", в течение 30 дней с момента вступления в силу окончательного решения Стокгольмского арбитража в споре между "Нафтогазом Украины" и российским "Газпромом".

При этом глава "Укртрансгаза" Игорь Прокопив отрицательно отзывается о возможном разделении имущества компании между МГУ и ПХУ. Он опасается, что если создадут "Магистральные газопроводы Украины", хранилища останутся со всеми компаниями-сервисантами и обанкротятся без достаточного тарифа, но с судебными исками от Group DF и компаний Игоря Коломойского.

Также Прокопив сетует, что в плане разделения компании не отражена судьба сервисных служб, которые обслуживают ГТС и ПХГ.

Исполняющим обязанности главы правления "МГУ" назначен Валерий Ноздрин, который работает в должности вице-президента "Укртрансгаза" с 2014 года.