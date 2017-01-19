В Украине появилась альтернатива "Укртрансгазу"

Минэнергоуглепром зарегистрировал нового оператора ГТС 19 января 2017 года. Основной вид деятельности "Магистральных газопроводов" — трубопроводный транспорт.
Уставный капитал госпредприятия составил 3,786 млн грн.
"Магистральные газопроводы" создали в рамках подготовки к отделению от "Нафтогаза" функции транспортировки газа. предполагается, что "Магистральные газопроводы" будут управлять украинской ГТС, а подземные хранилища перейдут под управление "Подземные газохранилища Украины" (ПХУ).
"Магистральные газопроводы Украины" получат имущество для транспортировки газа, которое использует "Укртрансгаз", в течение 30 дней с момента вступления в силу окончательного решения Стокгольмского арбитража в споре между "Нафтогазом Украины" и российским "Газпромом".
При этом глава "Укртрансгаза" Игорь Прокопив отрицательно отзывается о возможном разделении имущества компании между МГУ и ПХУ. Он опасается, что если создадут "Магистральные газопроводы Украины", хранилища останутся со всеми компаниями-сервисантами и обанкротятся без достаточного тарифа, но с судебными исками от Group DF и компаний Игоря Коломойского.
Также Прокопив сетует, что в плане разделения компании не отражена судьба сервисных служб, которые обслуживают ГТС и ПХГ.
Исполняющим обязанности главы правления "МГУ" назначен Валерий Ноздрин, который работает в должности вице-президента "Укртрансгаза" с 2014 года.