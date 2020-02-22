Потребрынки 1 час назад

В Украине прогнозируют высокий урожай лука и чеснока

Фермеры прогнозируют, что высокий урожай может обвалить цены на продукцию

В Украине прогнозируют высокий урожай лука и чеснока В Украине прогнозируют высокий урожай лука и чеснока
Фото: УкрМедиа

Украинские фермеры прогнозируют высокий урожай лука и чеснока, что повлечет за собой снижение цены на продукцию, сообщает AgroNews.

По словам генерального директора "АгроАнализ Украины" Вадима Дудки, эту зиму чеснок и лук в этом году пережили хорошо.

"Урожай, по прогнозам, будет замечательным. Сейчас килограмм чеснока влажностью 90-95% стоит 88 грн. Его хватает на прилавках супермаркетов. Храниться чеснок может от трех до семи месяцев. Фермеры рады высокому урожаю, но прогнозируют, что он может повлечь за собой снижение цен на продукцию. Однако украинским производителям может помочь то, что китайского чеснока этого года на украинском рынке не будет из-за эпидемии коронавируса", — отметил эксперт.

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Напомним, потребительские цены в Украине в декабре 2019 года по сравнению с ноябрем снизились на 0,2%. По данным Государственной службы статистики, за год (декабрь к декабрю) инфляция составила 4,1%.

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Как сообщалось, в 2018 году среди продовольственных товаров больше всего подорожали овощи. Цены на лук выросли за год на 208%, на капусту на 103%. Свекла подорожала на 73%, морковь — на 77%, картофель — на 33%.

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