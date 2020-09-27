Потребрынки 40 минут назад

В Украине резко взлетели цены на муку

Это вызвано существенным удорожанием производства готовой продукции ввиду значительного роста цен на пшеницу мукомольных кондиций, который продолжается с начала сентября текущего года

Фото: Delo.ua Фото: Delo.ua
Фото: Delo.ua

В Украине на текущей неделе наблюдается стремительный рост цен предложения на пшеничную муку.

Об этом говорится в сообщении ИА "АПК-Информ".

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По информации издания, формирование данной тенденции вызвано существенным удорожанием производства готовой продукции ввиду значительного роста цен на пшеницу мукомольных кондиций, который продолжается с начала сентября текущего года.

Большинство перерабатывающих компаний, исходя из показателей рентабельности производства, на текущей неделе повысили цены предложения на 500 — 1300 грн за тонну и по состоянию на 25 сентября зачастую озвучивают их в пределах 8 500-9 750 и 8 300-9 550 грн/т EXW соответственно на муку высшего и 1 сорта.

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Стоит отметить, что покупательская активность в сегменте остается умеренной, что, по мнению участников рынка, может стать фактором, сдерживающим дальнейший рост цен на муку.

Как сообщалось ранее, в августе 2020 года фактическая потребительская инфляция (2,5%) оставалась ниже целевого диапазона Национального банка 5% ± 1%.

Однако с оживлением потребительского спроса и экономической активности на фоне низкой базы сравнения прошлого года ожидается, что она вернется в пределы целевого диапазона до конца года, сообщили в НБУ.

По данным регулятора, инфляция оставалась меньшей по сравнению с прогнозом, опубликованным в Инфляционном отчете за июль 2020 года.

 

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