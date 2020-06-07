Цены на продукты питания в Украине стабильны — НБУ

В Украине цены на продукты питания вторую неделю сохраняют стабильность. Об этом свидетельствуют данные еженедельного отчета Национального банка Украины (НБУ), передает "Интерфакс-Украина".

При этом, за две недели до этого они увеличились на 0,3%, а за три — на 0,2%. Всего, по данным Нацбанка, за месяц продукты питания подорожали на 0,6%.

В частности, увеличились цены на хлеб (+ 0,2%), мясо (+ 0,5%), рыба (+ 0,4%), молоко (+ 0,4%), кондитерские изделия из сахара (+0, 7%) и безалкогольные напитки (+ 2,5%).

Алкоголь, табачные изделия, бытовая техника, товары для поддержания чистоты и товары личной гигиены выросли в цене на 0,4%, 0,2%, 0,1%, 2,5% и 1,1% соответственно.

При этом, в НБУ отмечают, что снизились цены на фрукты (-1,1%), овощи (-3,2%), макаронные изделия (-0,1%), яйца (-0,2%), а также на муку и крупы (-0 2%).

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Согласно отчету НБУ, стоимость доставки из заведений общественного питания практически не изменилась, что может быть связано с возобновлением работы кафе и ресторанов и, соответственно, ростом конкуренции.

Напомним, в конце апреля Кабинет министров Украины на период карантина по коронавирусу установил декларирование цен на продукты питания и медицинские товары.

Ранее эксперты аграрного рынка прогнозировали рост цен на овощи борщевого набора.

Этот тренд усилился в феврале, а в марте цены на овощи подстегнули эпидемия коронавируса и вызванные ею перебои во внутренней и международной логистике, что существенно осложняет доставку продуктов как между странами, так и внутри Украины.