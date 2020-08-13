"Развивать культуру покупок в сети": в Украине создали Ассоциацию сервисов онлайн-доставки

В Украине основали Общественный союз "Ассоциация сервисов онлайн-доставки", в которую вошли сразу 4 компании: Zakaz.ua, Glovo, Doc.ua и Liki24.com.

Об этом сообщили в пресс-службе Ассоциации.

Ассоциация намерена стать площадкой для обмена опытом работы между ее членами, предлагать и разрабатывать новые законопроекты, которые будут способствовать развитию рынка e-commerce в Украине, а главное — защищать интересы пользователей и сотрудников сервисов доставки.

В объединении отмечают, что идея объединить участников рынка онлайн-доставки возникла давно, но реализовать ее удалось только сейчас. Руководителем Общественного союза был избран коммерческий директор сервиса доставки продуктов Zakaz.ua Евгений Нетреба, который уже более 6 лет способствует развитию Foodtech в Украине.

"Уверен, что вместе мы сможем не только решить насущные вопросы, волнующие операторов рынка доставки, но и значительно повысить уровень сервиса для наших клиентов. Для этого призываю присоединиться к Ассоциации другие украинские компании, которые доставляют различные товары для своих клиентов, чтобы совместными усилиями развивать культуру интернет-покупок", — комментирует руководитель ГС "Ассоциация сервисов онлайн-доставки" Евгений Нетреба.

Генеральный менеджер компании Glovo в Украине Дмитрий Расновский добавил, что украинский рынок доставки имеет большой потенциал для развития, поэтому для еще большего роста сферы игрокам нужно объединять усилия.

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"Украинский рынок доставки имеет большой потенциал развития. На данном этапе для роста сферы и создания новых возможностей для пользователей сервисов все игроки должны сотрудничать. Изменения с появлением новых технологий и бизнес — моделей также нуждаются в правильном регулировании со стороны государства. Я убежден, что присоединившись к союзу, мы сможем предложить эффективные способы регулирования сферы, которые не будут ограничивать экономический потенциал нововведений сферы e-commerce", – генеральный менеджер компании Glovo в Украине Дмитрий Расновский.

СЕО медицинского онлайн-хаба Doc.ua Сергей Казанцев подчеркнул, что сервис доставки медикаментов является необходимой услугой для жителей страны, который должен быть доступен каждому украинцу.

"Мы меняем качество жизни каждого нашего клиента. Каждый из членов ассоциации делает доступ к любым услугам удобным и понятным. Запись к врачу или на диагностику, заказ и доставка препаратов или выполнения других услуг — это важные шаги, которые меняют наше будущее. Лекарство это неотъемлемый этап выздоровления и укрепления здоровья важно, чтобы сервис их доставки развивался быстро и был доступен для пользователей. Поставщики таких услуг — это молодые украинские компании, которые должны быть услышаны и защищены государством. В частности, для развития экономики страны, для роста ее диджитализации и прежде всего для увеличения успешных примеров украинского предпринимательства", — рассказывает СЕО медицинского онлайн — хаба Doc.ua Сергей Казанцев.

Основатель и CEO сервиса поиска и доставки лекарств Liki24.com Антон Авринский добавил, что для любого бизнеса важно отстаивать интересы клиента, поэтому в рамках Ассоциации компания намерена вывести сервис на новый уровень.

"Цель Liki24.com помочь нашим клиентам получить лекарства быстрее, удобнее и дешевле. Доставка — одна из основ улучшения сервиса для клиентов, а качественная доставка — единственная возможность получить лояльность. Поэтому мы с радостью выступили соучредителями Ассоциации сервисов онлайн — доставки. Уверен, что совместными усилиями мы разовьем этот рынок и выведем на принципиально новый уровень. Самое главное для любого бизнеса — это клиент, поэтому моя личная задача – отстаивать интересы клиента в рамках деятельности Ассоциации", – подчеркивает основатель и CEO сервиса поиска и доставки лекарств Liki24.com Антон Авринский.

Напомним, что в Glovo рассказали, когда в Украине доставка еды может стать круглосуточной.