В Украине замедлились темпы роста строительства

Производство строительной продукции в Украине в январе 2020 года увеличилось на 3,6% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года — до 7,4 млрд грн.

Это — самая низкая динамика производства строительной продукции за последние 18 месяцев, сообщает со ссылкой на данные Государственной службы статистики GMK-Center.

Как известно, в июне 2018 года производство строительной продукции в Украине выросло всего на 2,8%.

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В то же время в январе 2020 года объемы строительства жилых зданий выросли на 22,4% по сравнению с январем 2019 года — до 1,97 млрд грн. Строительство нежилых зданий увеличилось на 20% — до 2,2 млрд грн.

Производство строительной продукции в сегменте инженерных сооружений за этот период выросло на 4,4% — до 3,2 млрд грн.

Также сообщается, что в первый месяц 2020 года новое строительство составило 49,7% от общего объема произведённой строительной продукции. Капитальный и текущий ремонты заняли 25,3%. Доля реконструкции и технического переоснащения достигла 25%.

Ранее сообщалось, что объем строительства в Украине за 2019 год вырос на 20%. Самая высокая динамика была в сегменте нежилых зданий и инженерных сооружений — рост на 27,4% и 23,3% соответственно. Строительство жилых зданий выросло всего на 3%.

Напомним, в декабре 2019 года строительная компания "Киевгорстрой" взялась достраивать дома "Укбуда". В тоже время директор "Киевгорстроя", Игорь Кушнир, заявил, что холдинг не планирует тратить деньги собственных инвесторов на достройку домов компании "Укрбуд". Она будет привлекать кредиты и рассчитывают на помощь госорганов. Кредиты банков будут привлекаться под гарантии государства.