Бизнес 50 минут назад

В Украине запустили е-сервис "Помощник предпринимателя" — он поможет пережить проверки

Благодаря новому онлайн-инструменту можно узнать, как подготовиться к инспекции, на что обратить внимание во время нее и как защититься от возможных незаконных действий проверяющих

Фото: J. Kelly Brito / Unsplash Фото: J. Kelly Brito / Unsplash
Фото: J. Kelly Brito / Unsplash

В Украине запустили новый электронный сервис для бизнеса — "Помощник предпринимателя" и е-пособие "Легкие проверки: руководство для бизнеса", передает Офис эффективного регулирования BRDO.

Инструменты должны помочь собственникам проходить государственные проверки — благодаря им можно узнать, как нужно подготовиться, на что обратить внимание на контроле и как защитить себя от возможных незаконных действий инспекторов. Сервисы будут полезны и тем, у кого нет возможности посоветоваться с юристом или же тем, кто не знает точных дат инспекции его бизнеса.

Кратко и по делу в Telegram

Пособие и "Помощник" создали по инициативе Программы USAID "Конкурентоспособная экономика Украины" в сотрудничестве с Офисом и EasyBusiness — найти и воспользоваться ними можно по ссылке абсолютно бесплатно.

"Легкие проверки: руководство для бизнеса" представляет собой пошаговую инструкцию: отвечая на вопросы в пособии, предприниматель сможет распознать этап проверки, на котором он сейчас находится.

Далее же руководство подробно описывает алгоритм действий предпринимателя до, во время и после проверки. В каждом разделе есть пять подпунктов:

Законодательство. Здесь понятно объяснены законодательные требования по тому или иному вопросу.

Алгоритм действий. Тут предприниматель может ответить на несколько вопросов, чтобы понять, можно ли продолжать проверку или нужно писать жалобу в контролирующий орган.

Практические советы. В этом разделе представлены рекомендации от юриста о том, как себя вести себя на каждом шагу.

Полезные ссылки на первоисточники для более подробного изучения законов.

Примеры документов. Здесь можно найти образцы документов с объяснением того, что они должны содержать в соответствии с законодательством.

В свою очередь сервис "Помощник предпринимателя" разделен на инструменты и рекомендации до, во время и после проверки. Чтобы получить доступ к расширенным функциям этого инструмента нужно с помощью кода ЕГРПОУ зарегистрировать личный кабинет.

В нем получится увидеть досье своего предприятия, а также календарь плановых и внеплановых проверок. До проверки пользователь сможет:

- узнать, будут ли проверять его бизнес и когда ;

- самостоятельно оценить степень риска своего предприятия;

- проверить наличие унифицированных форм актов в контролирующих органах.

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Во время проверки убедиться:

- имеет ли инспектор основания проверять его бизнес;

- что именно инспектор по закону должен сделать до начала и во время проверки.

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После проверки сервис посоветует, как:

- проверить правильность составленного акта и распорядительного документа;

- оценить работу инспектора;

- при необходимости — обжаловать действия инспектора и результаты проверки.

Также для оперативной консультации инструмент включает Telegram-бот с подсказками.

РАЗДЕЛ:

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