Бизнес 50 минут назад

Как ФЛП получить пособие по частичной безработице: инструкция Службы занятости

6 "простых" шагов для получения предпринимателями госпомощи по безработице

Деньги. Фото: из открытых источников Деньги. Фото: из открытых источников
Деньги. Фото: из открытых источников

Государственная служба занятости представила пошаговую инструкцию: как ФЛП без наемных работников получить помощь по частичной безработице.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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Указано, что надо сделать всего 6 простых шагов:

1) Обратитесь в центр занятости по месту уплаты единого взноса в течение 90 дней с момента остановки или сокращения деятельности.

2) Подготовьте необходимый пакeт документов:

- заявление на получение помощи в произвольной форме;

- копию приказа с датой остановки/сокращения деятельности;

- справку об уплате единого взноса за последние 6 месяцев (не нужно обращаться в Государственную налоговую служюу, справку готовит сам предприниматель на основании официальных отчетных сведений, представляемых в Пенсионный фонд Украины);

- сведения о себе в соответствии с Приложением 2 Порядка.

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3) Пакет документов подайте в центр занятости. Как это можно сделать? В один из удобных для вас способов — или по почте, или же через ящик для корреспонденции в центре занятости.

4) В течение 3 рабочих дней центр занятости проверяет документы. Если есть ошибки или неточности, специалисты сообщат вам об этом. У Вас будет 5 дней, чтобы подать новый или исправленный пакет документов.

5) Решение о предоставлении помощи принимают областные центры занятости или Киевский городской центр занятости.

6) После получения денег на свой счет центр занятости направляет их физическому лицу-предпринимателю.

При этом в службе занятости напомнили, что пособие по частичной безработице не облагается налогами.

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Как известно, пособие устанавливается за каждый час сокращения деятельности и из расчета двух третей от базы начисления единого взноса, но не больше минимальной заработной платы (4723 грн) в месяц. Помощь предоставляется на период остановки/сокращения деятельности и в течение 30 календарных дней после завершения карантина.

В ведомстве также доложили, что по состоянию на 12 июня субъектами малого и среднего бизнеса, у которых есть наемные работники, уже подано в центры занятости более 21 тысячи пакетов документов для получения пособия по частичной безработице, принято 12,8 тысяч положительных решений о предоставлении такой помощи для покрытия расходов на заработную плату 121,8 тысячи работников, которым было сокращено рабочее время.

Напомним, по состоянию на 1 июня работодателями было подано 12 тысяч 763 пакета документов для получения пособия по частичной безработице на период карантина, что позволит обеспечить финансовую поддержку для около 150 тысяч работников.

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