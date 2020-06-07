Бизнес 1 час назад

Помощь по безработице будут теперь получать ФЛП, не имеющие наемных работников

Помощь предоставляется на период приостановления или сокращения деятельности и в течение 30 календарных дней после завершения карантина

Фото: Дебет-Кредит Фото: Дебет-Кредит
Фото: Дебет-Кредит

Помощь по частичной безработице на период карантина может выплачиваться физическим лицам-предпринимателям (ФЛП), которые не имеют наемных работников, но являются застрахованными лицами, то есть платили единый социальный взнос.

Как сообщает пресс-служба Государственного центра занятости (ГЦЗ), такие изменения стали возможными благодаря принятию Постановления Кабинета министров Украины "О внесении изменений в Порядок предоставления и возврата средств, направленных на финансирование помощи по частичной безработице на период карантина, установленного Кабинетом Министров Украины с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавируса SARS-CoV-2".

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По информации ГЦЗ, для получения помощи  предпринимателям необходимо обратиться в центр занятости по месту уплаты ЕСВ (единый социальный взнос — Delo.ua) и собрать необходимый пакет документов.

Помощь можно оформить течение 90 дней с момента приостановления или сокращения деятельности.

Она устанавливается за каждый час сокращения деятельности и из расчета двух третей от базы начисления ЕСВ, но не более минимальной заработной платы (4 723 грн) в месяц.

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Помощь предоставляется на период приостановления или сокращения деятельности и в течение 30 календарных дней после завершения карантина.

При этом, с суммы предоставляемой помощи не уплачивается налог на доходы физических лиц и военный сбор.

Квалифицированную консультацию по оформлению помощи можно любом центре занятости в телефонном режиме.

В ГЦЗ добавили, что 27 апреля 2020 Кабинет Министров Украины принял постановление "О выделении средств для оказания финансовой помощи Фонда общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы".

"Этим документом предусмотрено предоставление 4,7 млрд грн для выплаты пособия по частичной безработице на период карантина. С начала реализации проекту правом на получение такой помощи уже воспользовались тысячи субъектов малого и среднего предпринимательства, использующих наемный труд. По состоянию на 05 июня уже принято 10 тысяч 862 положительных решения о предоставлении помощи для покрытия расходов на заработную плату 110 тысячам 202 работникам", — говорится в сообщении.

Напомним, в начале июня Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон Украины № 592-IX "О внесении изменений в Закон Украины "О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование" по устранению дискриминации по круг

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