Як новий закон №2166 дозволить списати заборгованість та скасує ЄСВ для ФОП без доходів

13 травня 2020 року парламентом був ухвалений Закон України Про внесення змін до Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов"язкове державне соціальне страхування" щодо усунення дискримінації платників №2166 (далі — Закон про внесення змін №2166).

Нарешті малий бізнес дочекався кроків назустріч з боку законодавчої гілки влади. Чому даний закон такий важливий? Спробуємо розібрати детально основні зміни, що відбулися.

Передісторія про необхідність прийняття Закону про внесення змін №2166

Відповідно до статті 24 Конституції України громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом.

Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками.

Навіть враховуючи, наявну заборону в Україні на дискримінацію, Закон "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов"язкове державне соціальне страхування" до прийняття змін містив суперечливі положення щодо окремого кола платників єдиного соціального внеску (далі — ЄСВ).

Відповідно до пунктів 4, 5 частини першої статті 4 Закону платники єдиного внеску розмежовані на фізичних осіб-підприємців та осіб, які провадять незалежну професійну діяльність.

Органи ДПС самостійним встановленням (до моменту прийняття змін) фізичній особі-підприємцю ознаки незалежної професійної діяльності безпосередньо порушують порядок постановки на облік суб"єктів підприємницької діяльності як платників ЄСВ. Що стосується обов"язку сплати ЄСВ пенсіонерами — він є також дискримінаційним.

Пенсіонери, зареєстровані як ФОП, звільнені законодавством від сплати ЄСВ. А встановлення обов"язку сплати ЄСВ без отримання доходу взагалі не відповідає легальній меті державного регулювання даного виду відносин.

Кого саме стосуються зміни?

Ухвалення Закону про внесення змін №2166 удосконалює норми чинного законодавства, чим і усуває положення Закону, дискримінуючі права ФОПів, пенсіонерів, самозайнятих осіб.

Простими словами, Закон про зміни скасовує обов"язок сплати ЄСВ: підприємцями (фізичними особами-підприємцями, крім єдиноподатників) при відсутності доходу, ФОПи (загальносистемники та єдиноподатники) й самозайняті особи, які одночасно працюють за трудовими договорами (де роботодавці заплатили за них ЄСВ в розмірі не нижче мінімального), пенсіонерами-ФОПами.

Детальніше про списання заборгованості (недоїмки, штрафів, пені)

Закон про зміни №2166 доповнює Закон пунктом 915 наступного змісту:

Підлягають списанню за заявою платника та у порядку, передбаченому Законом про внесення змін №2166, несплачені станом на день набрання ним чинності, суми недоїмки (також штрафи і пеня, нараховані на ці суми недоїмки), нараховані платникам єдиного внеску (фізичним особам-підприємцям, крім єдиноподатників та особи, які провадять незалежну професійну діяльність, а саме наукову, літературну, артистичну, художню, освітню або викладацьку, а також медичну, юридичну практику, в тому числі адвокатську, нотаріальну діяльність, або особи, які провадять релігійну (місіонерську) діяльність, іншу подібну діяльність та отримують дохід від цієї діяльності) у разі якщо такими платниками не було отримано дохід (прибуток) від їх діяльності, що підлягає обкладенню податком на доходи фізичних осіб.

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Період за який списуватимуться недоїмка, штрафи, пеня — з 1 січня 2017 року до дня набрання чинності Законом України "Про внесення змін до Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов"язкове державне соціальне страхування" щодо усунення дискримінації за колом платників".

Такі заяви потрібно буде подати протягом 90 календарних днів з дня набрання чинності Законом України "Про внесення змін до Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов"язкове державне соціальне страхування" щодо усунення дискримінації за колом платників".

Фактично, заборгованість буде списуватись "сплячим" ФОПам та "нульовикам", які з 1 січня 2017 до кінця 2020 року не мали доходу. Є вірогідність того, що ДПС будуть створювати перепони, або будуть неохоче приймати рішення про списання тим заявникам, які отримували дохід частково (наприклад, дохід отримувався декілька місяців за рік). В таких випадках потрібно буде звертатись до суду.

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Закон про внесення змін №2166 набирає чинності з 1 січня 2021 року, крім пункту 5 розділу І, що набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

На сьогоднішній день проект Закону про внесення змін до Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" (щодо усунення дискримінації за колом платників) прийнято Верховною Радою та готується на підпис.

Відповідно до с. 104 Конституції України після прийняття закону його підписує Голова Верховної Ради України та передає на підпис Президенту, який в свою чергу зобов"язаний протягом 10 днів з моменту отримання підписати закон або скористатися правом вето.

Відповіно до Указу Президента України Про порядок офіційного оприлюднення нормативно-правових актів та набрання ними чинності Закони України, інші акти Верховної Ради України, акти Президента України, Кабінету Міністрів України не пізніш як у п'ятнадцятиденний строк після їх прийняття у встановленому порядку і підписання підлягають оприлюдненню державною мовою в офіційних друкованих виданнях.

Тобто, норми про списання недоїмки, штрафів і пені наберуть чинності орієнтовно з червня 2020 року.

В будь-якому випадку, необхідно дочекатись оприлюднення тексту Закону про зміни №2166, і вже потім можна буде абсолютно точно зрозуміти та визначити, на що розраховувати платникам податків і зборів.