В Украине заработает еще один метод автофиксации нарушений скорости на дорогах

На автомобильных дорогах Украины в 2021 году может заработать еще одна технология фиксации нарушений скоростного режима — фиксация средней скорости по отрезку.

Об этом заявил председатель Государственного агентства инфраструктурных проектов Украины Кирилл Хомяков в интервью ЦТС.

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Он рассказал, что в 2021 году планируется закупка еще 300 комплексов автофиксации нарушений скорости, а также будет расширен их функционал.

"Мы расширим функционал системы и добавим фиксирование других типов нарушений — не только превышение скорости, но еще и пересечение двойной сплошной линии разметки, проезд на красный сигнал светофора и проезд по полосе для общественного транспорта. Комплексы для этого менять не нужно — камеры полностью готовы это фиксировать, полиция со своей стороны дорабатывает нормативную базу, а мы будем дорабатывать ПО, — сообщил Хомяков.

"И наша амбициозная цель, чтобы у нас до конца 2021 года с помощью комплексов автофиксации заработала фиксация средней скорости по отрезку. Это важный момент, чтобы иметь возможность контролировать скорость на всей дороге, а не только в местах установки камер", — добавил он.

На вопрос о том, как такая система будет работать на практике, глава "Укринфрапроекта" ответил: "В начале отрезка стоит одна камера, в конце — другая. Если водитель притормозил перед первой и второй, но в целом 100 км проехал быстрее, чем позволяет разрешенная скорость на отрезке, то на второй камере будет фиксироваться нарушение скоростного режима".

Хомяков также анонсировал, что автомобили Патрульной полиции оборудуют инструментами для фиксации нарушений скорости в движении — "фантомами", которые будут вычислять превышение автомобилями скорости.

"Когда полицейский автомобиль будет ехать, он будет в две стороны (вперед и назад, и на встречной полосе) фиксировать превышение автомобилями скорости", — пояснил Хомяков.

По его словам, 4 таких комплекса будут закуплены до конца 2020 года, а еще 200 этих комплексов будут установлены в 2021 году.