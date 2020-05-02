Потребрынки 1 час назад

В Украину из Польши завезли курятину с сальмонеллой — Госпотребслужба

В ведомстве привали в случае выявления указанной выше продукции информировать Главное управление Госпродпотребслужбы в Николаевской области

В Украину из Польши завезли курятину с сальмонеллой — Госпотребслужба В Украину из Польши завезли курятину с сальмонеллой — Госпотребслужба
Фото: LIGA.net

В Украину и Литву завезли четверти курятины с сальмонеллой.

Об этом сообщило Управление Госпродпотребслужбы в Николаевской области, передает УНН.

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По сообщению агентства, речь идет о продукции польского производства (farmer — Hanna i Marcin Śliwińscy Sp. Jawna Kozielsk, Kuczbork; produser — Zaklady Miesne Czaplicki Sp. Z oo, № PL 14134304 WE, Mlawa; manufacture — Cedrob SA, № PL 14023901 WE, Ujazdówek, Ciechanów; storage — AMP Logistyka Sp zoo, № PL 14201101 WE, Plonsk), которая прибыла в Литву и Украину.

"Согласно статье 20 Закона Украины "Об основных принципах и требования к безопасности и качеству пищевых продуктов "операторы рынка обязаны изымать и/или отозвать в установленных законом случаях пищевые продукты, которые находятся в обращении, если установлено, что эти продукты могут вызвать вредное воздействие на здоровье человека, и письменно информировать компетентный орган о выявленных несоответствиях и принятых мерах", — говорится в сообщении.

В ведомстве привали в случае выявления указанной выше продукции информировать Главное управление Госпродпотребслужбы в Николаевской области.

Напомним, в 2019 году Министерство земледелия Латвии призвало Еврокомиссию строже следить за украинскими производителями яиц, чтобы уберечь латвийских потребителей от сальмонеллы.

Впоследствии Дума Тукумского края решила разорвать протокол о намерениях с представляющей интересы украинских инвесторов фирмой Gallusman о создании крупного производства куриных яиц.

Украина является ведущим поставщиком яиц в страны Евросоюза. За 11 месяцев 2018 года из нашей страні экспортировали 105 тысяч тонн яиц на сумму $108 млн. 

 

 

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