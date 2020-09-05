В Украину прибыл девятый контейнерный поезд из Китая

5 сентября на станцию ​​"Киев-Лиски" прибыл девятый контейнерный поезд из китайского города Нанчанг.

Как сообщает пресс-служба АО "Укрзализныця", в составе поезда из КНР 41 контейнер с минеральными удобрениями, товарами легкой промышленности, светильниками, лампочками, химическими компонентами для фильтрации воды и сборными грузами.

Кроме этого, поезд доставил в Украину медицинские грузы, в том числе, маски и другие средства защиты.

С июня "Укрзализныця" принимает уже девятый контейнерный поезд из Китая.

"В сентябре прибудет еще три, что свидетельствует о стабильном спросе на такие перевозки со стороны грузоотправителей. Также наблюдается расширение номенклатуры грузов. В компании осознают перспективность контейнерных перевозок железнодорожным транспортом, поэтому в планах компании — углубление сотрудничества с импортерами и экспортерами, создавать для них удобный и понятный транспортный продукт и, главное, устанавливать взвешенные тарифы", — говорится в сообщении УЗ.

Расстояние, которое составляет более 9 тысяч километров территориями четырех стран, поезда из КНР преодолевают в среднем за 15 суток.

Напомним, прямые контейнерные перевозки из Китая в Украину начались 8 июня 2020 года. Поезда привезли в Украину удобрения, оборудование, изделия из цветных металлов, медицинское и фармацевтическое оборудование, обувь и другие товары народного потребления.

Для реализации проекта на регулярной основе предыдущие полгода проводилась работа с посольством Китайской Народной Республики, таможенными и другими государственными контролирующими органами, а также ведущими представителями бизнес-кругов Украины.

Ранее тогдашний руководитель "Укрзализныци" Евгений Кравцов признал, что перевозки сухопутным маршрутом из Китая сталкиваются с искусственно созданными препятствиями, которые имеют политическую окраску: санкционные запреты на транспортировку отдельных видов товаров, попытка монополизации рынка перевозок грузов в сообщении Китай — Европа отдельными компаниями и терминалами, безосновательные отказы в согласовании перевозок контейнерных поездов.

Также сообщалось, что Украина, Грузия и Азербайджан намерены наладить железнодорожный маршрут из Китая в Европу и запустить его до 2020 года.

А в октябре 2019 года регулярный грузовой поезд из китайского города Сиань в словацкий Дунайск-Стреда начал курсировать через Украину. Ранее контейнерный поезд в Словакию ездил в обход Украины через Польшу, несмотря на то, что этот маршрут был на 520 километров длиннее.