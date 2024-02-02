В Україні з'явився новий маркетплейс заморожених страв за рецептами відомих ресторанів

Усі страви з маркетплейсу "Вдома" доставляють по Україні у шоковій заморозці. Страви приготовані за рецептами відомих закладів та адаптовані для домашнього приготування.

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Про це повідомив співзасновник проєкту з доставки заморожених продуктів "Гудфуд Вдома" Олександр Гудков, передає Forbes.

Зазначається, що маркетплейс заморожених страв "Вдома" розпочав роботу 30 січня.

Ключовою ідеєю, за словами засновника проєкту, є надання споживачам можливості куштувати страви найлегендарніших ресторанів по всій Україні.

Гудков повідомив, що до маркетплейсу "Вдома" вже доєднались ресторани "Китайський Привіт", Musafir, "Гімалаї", Meatbusters, Ponchyk Boy, Pasteis de Kyiv та близько 20 партнерів. До кінця 2024 року до проєкту планують залучити 100 ресторанів і ще 50-60 виробників.

"Інвестицій в маркетплейс не було, адже у нас була побудована інфраструктура ще з часів проєкту "Гудфуд вдома" — це інтернет-ресурс, виробництво, склади. Основна інвестиція — це маркетинг і сервіс, і вона вже себе окуповує", - додав Гудков.

Наразі на маркетплейсі розміщується біля 100 замовлень на день. Доставка доступна по Києву, Львову, Дніпру, але протягом лютого буде доступна і по всій Україні. "План на цей рік – вирости до 300 замовлень на день", – підсумував співзасновник "Вдома".

Про сервіс "Гудфуд Вдома"

Сервіс доставки сучасних заморожених страв "Гудфуд Вдома" був заснований три роки тому Олександром, Юлією та Оленою Гудковими. На сьогоднішній день проєкт має розподільчі склади в Києві, Львові, Дніпрі – всі вони використовуються в якості хабів для доставки.

Виробництво розташоване в Києві, його облаштовано сучасним обладнанням. Зокрема, є автоматична машина для ліплення равіолі і млинців. Це дозволяє не винаймати велику кількість людей – у проєкті "Гудфуд Вдома" працює до 20 осіб.

У 2022 році виторг компанії становив 24 млн грн, а до кінця 2023 року засновники розраховували вийти на 60 млн грн обороту.

Нагадаємо, у квітні 2022 року "Гудфуд Вдома" запустив "підвішені страви" для українських військових. Щоб скористатися цим сервісом, потрібно зайти на сайт, вибрати страву, додати її в кошик і сплатити в кілька кліків.