В Украине появился новый маркетплейс замороженных блюд по рецептам известных ресторанов

Все блюда из маркетплейса "Вдома" доставляют по Украине в шоковой заморозке. Блюда приготовлены по рецептам известных заведений и приспособлены для домашнего приготовления.

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Об этом сообщил соучредитель проекта по доставке замороженных продуктов "Гудфуд Вдома" Александр Гудков, передает Forbes.

Отмечается, что маркетплейс замороженных блюд "Вдома" начал работу 30 января.

Ключевой идеей, по словам основателя проекта, является предоставление потребителям возможности пробовать блюда самых легендарных ресторанов по всей Украине.

Гудков сообщил, что к маркетплейсу "Вдома" уже присоединились рестораны "Китайский Привет", Musafir, "Гималаи", Meatbusters, Ponchyk Boy, Pasteis de Kyiv и около 20 партнеров. К концу 2024 года в проект планируют привлечь 100 ресторанов и еще 50-60 производителей.

"Инвестиций в маркетплейс не было, ведь у нас была построена инфраструктура еще со времен проекта "Гудфуд Вдома" - это интернет-ресурс, производство, склады. Основная инвестиция - это маркетинг и сервис, и она уже себя окупает", - добавил Гудков.

В настоящее время на маркетплейсе размещается около 100 заказов в день. Доставка доступна по Киеву, Львову, Днепру, но в течение февраля будет доступна и по всей Украине. "План на этот год - вырасти до 300 заказов в день", - подытожил соучредитель "Вдома".

О сервисе "Гудфуд Вдома"

Сервис доставки современных замороженных блюд "Гудфуд Вдома" был основан три года назад Александром, Юлией и Еленой Гудковыми. На сегодняшний день проект располагает распределительными складами в Киеве, Львове, Днепре – все они используются в качестве хабов для доставки.

Производство расположено в Киеве, обустроено современным оборудованием. В частности, есть автоматическая машина для лепки равиоли и блинов. Это позволяет не нанимать большое количество людей – в проекте "Гудфуд Вдома" работает до 20 человек.

В 2022 году выручка компании составила 24 млн грн, а к концу 2023 года учредители рассчитывали выйти на 60 млн грн оборота.

Напомним, в апреле 2022 года "Гудфуд Вдома" запустил "подвешенные блюда" для украинских военных. Чтобы воспользоваться этим сервисом, нужно зайти на сайт, выбрать блюдо, добавить его в корзину и оплатить в несколько кликов.