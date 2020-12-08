В Великобритании откроют первую АЗС исключительно для электромобилей

В Великобритании в связи с увеличением спроса на электрические автомобили открывают первую автозаправочную станцию, ​​рассчитанную только для электрокаров.

Об этом сообщает Bloomberg.

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Указано, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон поставил цель отказаться от традиционных двигателей автомобилей до 2030 года, а, по прогнозам, к 2040 году на дорогах королевства могут появиться около 30 млн электрокаров. Поэтому открытие отдельных АЗС для таких транспортных средств — логичный ответ рынку.

Известно, что станция для зарядки электромобилей расположена в Эссексе, графстве на востоке Британии.

Как отмечается, строительством уникальной АЗС занимается компания Gridserve and Hitachi Capital U.K. Plc. Причем Эссекская станция — первая из сотни, которые откроются в скором времени.

Сообщается, что компания уже инвестировала в проект более 1 млрд евро.

"Питание для 36 станций скоростной зарядки будут генерировать возобновляемые источники энергии. Технология позволяет заряжать батарею, рассчитанную на 322 км, за 20 минут", — говорится в сообщении.

Тем временем данные отрасли показывают, что в ноябре 2020 года продажи электрокаров в Великобритании выросли на 122% относительно 2019 года, гибридов — на 77%.

При этом один киловатт в час стоит 0,24 фунта (около 9 грн), типичная зарядка с 20% до 80% для автомобиля среднего размера обойдется в менее 10 фунтов (более 370 грн).

Ранее сообщалось, что в Европе годовой прирост продаж батарейных электромобилей (BEV) составил 197%. Всего в октябре на континенте было продано 71,8 тысяч таких автомобилей.