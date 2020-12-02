Илон Маск может купить производителя обычных авто: среди них — BMW, Volkswagen или Ford

Главный акционер и руководитель Tesla Илон Маск не против прикупить какого-нибудь производителя обычных автомобилей — из числа тех, которые специализируются на выпуске авто с двигателями внутреннего сгорания.

Об этом сообщает сайт TechCrunch.

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Указано, что финансовое положение Tesla позволяет Маску не ограничиваться приобретением только одного производителя авто: у компании достаточно средств, чтобы купить BMW, Volkswagen и Ford все вместе.

В то же время, по словам Маска, такая сделка возможна только при одном важном условии.

Своими мыслями Маск поделился в интервью предпринимателю-миллиардеру, главе издательского дома Axel Springer Матиасу Депфнеру. Известно, что Депфнер вручал Маску награду, и по этому случаю взял интервью, в котором речь как раз зашла о гипотетической покупке какого-то известного автопроизводителя.

"Что ж, я думаю, что мы точно не собираемся проводить враждебное поглощение", — сказал Маск.

"Я полагаю, если бы был дружеский разговор, если бы кто-нибудь сказал: "Эй, мы думаем, что было бы неплохо объединиться с Tesla", мы, безусловно, могли бы поговорить об этом. Но мы не хотим, чтобы это превратилось в ситуацию враждебного поглощения", — заверил он.

Между тем, у Tesla есть возможность купить абсолютно любого автопроизводителя, вопрос тут только в желании последнего. И не исключено, что желающие все-таки найдутся. Конечно, это вряд ли будут BMW или Volkswagen, которые активно вкладывают средства в собственные электромобили, но вот для GM или Ford такое сотрудничество, с полным или частичным поглощением, было бы выходом из кризиса.

Как отмечается, положение этих компаний за последние 5-10 лет сильно пошатнулось: Ford существенно сократил гамму своих авто на домашнем рынке, чтобы освободить деньги на разработку электромобилей. Продажи Ford в Китае и Европе падают.

В свою очередь GM ушел из России и Индии, в 2015 году вывел с европейского рынка бренд Chevrolet, а не так давно продал Opel французам из PSA Group. Все, опять же, ради сокращения убытков.

"И хотя GM, как и Ford, вынашивают амбициозные планы по выводу десятков электрических моделей на рынок в ближайшие несколько лет, но сделать это будет очень непросто. Компетенции и технологии Tesla тут были бы очень кстати. Вот только захотят ли акционеры этих компаний терять независимость и переходить под флаг Tesla", — отмечается в публикации.

Ранее стало известно, что основатель американских Tesla Inc и SpaceX Илон Маск занял второе место в рейтинге самых богатых людей планеты. При этом он опередил основателя корпорации Microsoft Билла Гейтса и главу Facebook Марка Цукерберга.

Также сообщалось, что американский производитель электрокаров компания Tesla стала самой дорогой автокомпанией мира, превзойдя по капитализации Toyota.