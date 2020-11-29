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30 минут назад

В Европе снизился рынок автопродаж, но электрокары показывают рост: какие модели покупают

Лидером в сегменте электромобилей стал Volkswagen ID.3 с результатом 10 590 штук и долей рынка 25%

Volkswagen ID.3 - новый любимец европейцев. Фото: Volkswagen Volkswagen ID.3 - новый любимец европейцев. Фото: Volkswagen
Volkswagen ID.3 - новый любимец европейцев. Фото: Volkswagen

В Европе годовой прирост продаж батарейных электромобилей (BEV) составил 197%.

Всего в октябре на континенте было продано 71,8 тысяч таких автомобилей, следует из исследования компании JATO Dynamics.

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При этом лидером в сегменте электромобилей стал Volkswagen ID.3 с результатом 10 590 штук и долей рынка 25%.

За ним следуют Renault Zoe и Hyundai Kona Electric — реализовано 9 778 и 5 261 экземпляров соответственно.

Примечательно, что в электрическом ТОП-10 на этот раз не оказалось седана Tesla Model 3, поставки которого в Европу недавно начались и из Китая.

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Указано, что второй месяц подряд электрифицированные модели (BEV, PHEV, HEV) превзошли по продажам дизельные модели — 26,8% (302 587 штук) против 26,3%.

Всего в Европе по итогам октября покупателей нашли 1 127 624 новых автомобиля (на 7% меньше по сравнению с октябрем 2019 года).

Лидером в общем рейтинге является Volkswagen Golf (27 530 экземпляров).

Также в первой тройке самых продаваемых моделей оказались Renault Clio (22 588 единиц) и Opel/Vauxhall Corsa (21 220 машин).

Как сообщалось, в сентябре 2020 года итальянская компания Lamborghini продала во всем мире 738 автомобилей, что является новым рекордом для компании.

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