Транспорт 50 минут назад

Компания Lamborghini продала рекордное число автомобилей

В свою очередь, в General Motors автопродажи упали на 10%

Lamborghini Huracan Фото: Getty Images Lamborghini Huracan Фото: Getty Images
Lamborghini Huracan Фото: Getty Images

В сентябре 2020 года итальянская компания Lamborghini продала во всем мире 738 автомобилей, что является новым рекордом для компании.

Об этом сообщает Autonews.

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Указано, что в третьем квартале 2020 года во всем мире продали 2 083 автомобиля Lamborghini.

При этом в издании напоминают, что весной текущего года компания Lamborghini была вынуждена из-за пандемии коронавируса на 2 месяца закрыть все свои предприятия.

Однако после возобновления производства итальянцы сумели реорганизовать процесс и выпустить сразу 3 новые модели. Речь идет о Huracan RWD Spyder, гиперкаре Sian Roadster и трековом спорткаре Essenza SCV12.

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В свою очередь, продажи автопроизводителя General Motors Co в США упали на 10%  в третьем квартале относительно 2019 года, сообщает MarketWatch.

В то же время компания заявила о том, что видит "признаки восстановления" в автомобильной отрасли.

"Продажи GM и в отрасли в целом существенно восстановились в сентябре, завершив месяц ростом в годовом выражении", — говорится в сообщении компании.

Как отмечается, котировки акций GM взлетели почти на 3% после публикации отчета.

Перед этим стало известно, что капитализация автопроизводителя с начала 2020 года упала примерно на 17%, в то время как фондовый индекс Standard & Poor's 500 увеличился на 5% за этот период.

Напомним, несмотря на коронакризис, Украина в июне 2020 года вышла на первое место в Европе по росту рынка новых автомобилей.

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