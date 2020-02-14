В YouControl розповіли, скільки грошей витрачають українці на День Святого Валентина

В середньому, у 2019 року українці витрачали на подарунки своїм коханим до Дня святого Валентина приблизно $52 (1275 грн). Про це розповіли аналітики YouControl, спираючись на дослідження ресурса Picodi.

Також з'ясувалося, що найщедрішою із 38 країн, в яких проводили опитування, виявилася Ірландія: її жителі виділяли в середньому $132 (3235 грн) на романтичні презенти. Британці витрачали на романтичні презенти $124 (3039 грн), американці — $112 (2745 грн), жителі Сінгапуру — $102 (2500 грн), нігерійці — $51 (1250 грн), а філіпінці — всього $34 (833 грн).

При чому виявилося, що чоловіки віддають за подарунки коханим більше "кровних", ніж жінки.

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Представники YouControl нагадали, що зважаючи масштаби витрат, які йдуть на придбання подарунків та підготовку романтичних вечорів, свято Валентина дуже привабливе для шахраїв. Злодії особливо покладаються на онлайн-махінації, адже велику кількість покупок сьогодні здійснюють через інтернет.

"Боятись мережі не варто, адже це справді заощаджує час та дає змогу скористатись більшим асортиментом. Але декілька хвилин перевірки інтернет-магазину можуть зекономити і час, і нерви обох закоханих. Тому не зайвим буде нагадати про базові правила інтернет-шопінгу", — відмітили аналітики та навели рекомендації, що можуть убезпечити від пасток покупців.

По-перше, на їх думку, треба поцікавитись всіма умовами покупки, адже іноді вартість презенту може виявитися значно вищою за очікувану. Це може бути прихований платіж за святкову доставку. Або при купівлі якогось подарункового набору вартість може бути вказана за один товар з нього, хоча складається враження, що за весь одразу.

По-друге, не треба купувати товари з повною передплатою, особливо — у невідомих продавців. Ті можуть зібрати гроші з таких довірливих романтиків і зникнути перед самим святом.

Як перевірити інтернет-магазин?

"Спершу з'ясуйте, на яку юридичну особу чи ФОП зареєстровано онлайн-магазин, ‒ розповідає керівник відділу навчання YouControl Ігор Курочка. ‒ Далі перегляньте у офіційних відкритих джерелах, як довго працює та який основний вид діяльності. Найбільш цільовим для цього випадку є КВЕД "Роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового замовлення або через мережу Інтернет". Перевірте, чи немає у цієї юридичної особи або підприємця господарських чи адміністративних судів щодо захисту прав споживачів, відстрочки у відвантаженні товарів".

Варто зауважити, що часто юридична назва може не збігатись із назвою магазину. В таких випадках допоможуть контакті дані.

"У нижній частині сайту зазвичай є розділ "Контакти". Номер телефону або адресу можна внести в стрічку пошуку на сайті YouControl та дізнатись, за ким він закріплений. Крім того, там же перевірити КВЕД, почитати судові рішення", ‒ рекомендує Ігор Курочка.

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Він додає: "Я також перевіряю, чи не є директор "масовим" ‒ достатньо клікнути або ввести ПІБ, як можуть відкритись ще низка компаній, де ця особа є керівником. Це також є підставою не довіряти магазину. Таку перевірку кожен може зробити безплатно і витрачені хвилини вартують того, щоб позбутись очевидних ризиків".

Нагадаємо, YouControl — аналітична система на основі відкритих даних, що з понад 60 джерел формує повне досьє на кожну компанію України, відстежує зміни та візуалізує зв'язки. Унікальна технологія YouControl дозволяє за хвилину отримати актуальну (на час запиту) інформацію про компанію, ФОП або фізичну особу.