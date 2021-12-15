В Zakaz.ua рассказали об активности на мобильных платформах: у пользователей iOS средний чек больше на 126 грн

Украинский сервис Zakaz.ua, специализирующийся на доставке продуктов питания, — о поведении своих пользователей на разных мобильных платформах. Так, средний чек заказа через iOS составил 1760 грн, а через Android — 1634 грн.

В 2020 году из всех клиентов заказывали через сайт сервиса 76,71%, а использовали мобильное приложение 23,29%. В 2021 году ситуация изменилась в пользу приложения, где доля заказов повысилась на 22,71%, до 46%. На основании этого тренда в Zakaz.ua прогнозируют, что количество заказов через мобильное приложение в ближайшее время превысит количество заказов через сайт. Большинство наших клиентов будут пользоваться именно им.

При этом клиенты Zakaz.ua в 2021 году чаще заказывали через iOS (26,7%), чем через Android (19,3%). Аналогичная ситуация была и в 2020 году: через iOS в прошлом году заказывало 12,6% пользователей, а через Android — 10,7%.

Напомним, в сентябре 2021 года сервис запустил в Киеве доставку товаров с рынков. Первым стал рынок "Столичный" — заказать оттуда можно продовольственные продукты или другие товары в неограниченном количестве. В будущем компания планирует привлечь и другие рынки.

Компания была основана в 2010 году. Она доставляет товары из Auchan, Novus, Metro, "Мегамаркета", "Экомаркета", Varus, City Market, Ultramarket, "Пчелки". Сервис работает в 15 городах Украины, а также в Молдове и Узбекистане.