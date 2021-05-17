Вагоностроители выступают за принятие приказа о сокращении срока эксплуатации вагонов

Принятие приказа о сокращении срока эксплуатации грузовых вагонов позволит загрузить мощности украинских вагоностроительных заводов, переживающих сейчас существенный спад производства.

Об этом сообщает ЦТС .

"Принятие Приказа позволит запустить процесс списания вагонов и загрузить мощности отечественных вагоностроителей. По нашим оценкам, в течение 5 лет нужно будет списать порядка 35-40 тыс. вагонов", — отметили в "Днепровагонмаше".

"Выпуск одного вагона за 1,2 млн грн формирует до 4 млн грн добавочного ВВП. В условиях профицита вагонного парка в Украине, сформированного избытком морально и физически устаревших вагонов, списание таких вагонов, согласно Приказу МИУ, сможет стимулировать спрос и выпуск новых вагонов отечественными предприятиями", — говорят в свою очередь в компании Aurum Group.

Приказ вводит механизм запрета эксплуатации грузовых вагонов и утверждает предельные сроки их службы для полувагона — 33 года, зерновоза — 39 лет. Также внедряется обязательная оценка остаточного ресурса вагонов после окончания назначенного срока службы перед каждым плановым ремонтом путем выполнения продления срока службы не более чем на три года.

В самой "Укрзализныце" отмечают, что при реализации нынешней версии приказа больше всего пострадает УЗ. С 2021 по 2025 год должны быть списаны 17,9 тыс. полувагонов и 8,9 тыс. зерновозов компании. При этом доля УЗ в общем количестве вагонов, которые должны быть списаны, составляет 98,7% для зерновозов и 69,1% для полувагонов.

"Закрыть потребности в обновлении только собственными ресурсами у компании не получится, поэтому львиная доля заказов уйдет на вагоностроительные заводы… Это очень масштабный проект с точки зрения технологий и инвестиций. И отечественные производители готовы его реализовывать. Однако обеспечение вагонами УЗ не может быть реализовано лишь за счет ее финансовых возможностей", — прокомментировал ситуацию генеральный директор Федерации работодателей Украины Руслан Ильичев, добавив, что одним из механизмов поддержки УЗ здесь могло бы быть выделение средств из госбюджета на покупку грузовых вагонов по аналогии с тем, как в 2021 году впервые выделяется бюджетное финансирование на закупку пассажирских вагонов.

Напомним, что ранее Федерация работодателей транспорта Украины призвала МИУ доработать проект приказа "Об утверждении Порядка установления запрета эксплуатации грузовых вагонов на железнодорожном транспорте". В ФРТУ предлагают предусмотреть, чтобы продление срока службы грузовых вагонов в рамках предельных сроков службы вагонов было возможно исключительно после капитального ремонта, проводимого вагоностроительным или вагоноремонтным предприятием, и сроком до 5 лет.