Промышленность 1 час назад

Вагоностроители выступают за принятие приказа о сокращении срока эксплуатации вагонов

Ожидается, что это позволит загрузить мощности отечественных вагоностроительных заводов

Фото: пресс-служба "Укрзализныци" Фото: пресс-служба "Укрзализныци"
Фото: пресс-служба "Укрзализныци"

 Принятие приказа о сокращении срока эксплуатации грузовых вагонов позволит загрузить мощности украинских вагоностроительных заводов, переживающих сейчас существенный спад производства.

Об этом сообщает ЦТС .

Подписывайся на самые важные новости в Telegram

"Принятие Приказа позволит запустить процесс списания вагонов и загрузить мощности отечественных вагоностроителей. По нашим оценкам, в течение 5 лет нужно будет списать порядка 35-40 тыс. вагонов", — отметили в "Днепровагонмаше".

Читайте также:
Украина сможет выпускать до 20 тысяч вагонов в год, если ограничить сроки службы — эксперт

"Выпуск одного вагона за 1,2 млн грн формирует до 4 млн грн добавочного ВВП. В условиях профицита вагонного парка в Украине, сформированного избытком морально и физически устаревших вагонов, списание таких вагонов, согласно Приказу МИУ, сможет стимулировать спрос и выпуск новых вагонов отечественными предприятиями", — говорят в свою очередь в компании Aurum Group.

Приказ вводит механизм запрета эксплуатации грузовых вагонов и утверждает предельные сроки их службы для полувагона — 33 года, зерновоза — 39 лет. Также внедряется обязательная оценка остаточного ресурса вагонов после окончания назначенного срока службы перед каждым плановым ремонтом путем выполнения продления срока службы не более чем на три года.

В самой "Укрзализныце" отмечают, что при реализации нынешней версии приказа больше всего пострадает УЗ. С 2021 по 2025 год должны быть списаны 17,9 тыс. полувагонов и 8,9 тыс. зерновозов компании. При этом доля УЗ в общем количестве вагонов, которые должны быть списаны, составляет 98,7% для зерновозов и 69,1% для полувагонов.

"Закрыть потребности в обновлении только собственными ресурсами у компании не получится, поэтому львиная доля заказов уйдет на вагоностроительные заводы… Это очень масштабный проект с точки зрения технологий и инвестиций. И отечественные производители готовы его реализовывать. Однако обеспечение вагонами УЗ не может быть реализовано лишь за счет ее финансовых возможностей", — прокомментировал ситуацию генеральный директор Федерации работодателей Украины Руслан Ильичев, добавив, что одним из механизмов поддержки УЗ здесь могло бы быть выделение средств из госбюджета на покупку грузовых вагонов по аналогии с тем, как в 2021 году впервые выделяется бюджетное финансирование на закупку пассажирских вагонов.

Напомним, что ранее Федерация работодателей транспорта Украины призвала МИУ доработать проект приказа "Об утверждении Порядка установления запрета эксплуатации грузовых вагонов на железнодорожном транспорте". В ФРТУ предлагают предусмотреть, чтобы продление срока службы грузовых вагонов в рамках предельных сроков службы вагонов было возможно исключительно после капитального ремонта, проводимого вагоностроительным или вагоноремонтным предприятием, и сроком до 5 лет.

 

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

В Украине значительно вырос рынок новых коммерческих автомобилей: какие марки покупали
В Украине значительно вырос рынок новых коммерческих автомобилей: какие марки покупали
"Укрзализныця" в январе-апреле сократила транзит руды на четверть
"Укрзализныця" в январе-апреле сократила транзит руды на четверть
Украина сможет выпускать до 20 тысяч вагонов в год, если ограничить сроки службы — эксперт
Украина сможет выпускать до 20 тысяч вагонов в год, если ограничить сроки службы — эксперт
Загрузка...
Новое видео
Борис Шестопалов: Что сегодня делает бизнес более устойчивым?

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. В Украине планируют создать самолет дальнего радиолокационного действия

  3. ПриватБанк за семь лет выплатил вкладчикам оккупированного Крыма 750 млн грн

  4. В ЮНИСЕФ призывают богатые страны поделиться вакцинами от COVID-19

  5. ОККО и WOG прекратили продажу некоторых видов автомобильного топлива

Ивент
Антикризовий PR-марафон: комунікації під час всеосяжного хаосу
Антикризовий PR-марафон: комунікації під час всеосяжного хаосу
Під час марафону відбудуться три панельні дискусії за участі найкращих PR-фахівців та експертів з комунікацій
Загрузка...