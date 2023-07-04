"Верес" припинив роботу найбільшої грибної ферми в Україні

Компанія “Верес", яка спеціалізується на виробництві плодоовочевої консервації з липня 2023 припинила грибне і компостне виробництво на своїй фермі в Каневі Черкаської області. Підприємство працювало з 2004 року.

Про це повідомляє портал UDMIS.

Згідно з повідомленням, всі виробничі процеси на даному підприємстві вже припинені, а обладнання законсервовано. Про подальшу доля ферми і компостного виробництва в компанії нічого не повідомили.

Повідомляється, що протягом останнього часу, "Верес" намагався знайти орендаря і зберігти виробництво, але безуспішно.

Грибна ферма Верес складається з 36 камер вирощування печериць, площа кожної камери 700 м2. Це робить дану ферму найбільшою в Україні. На піку свого розквіту ферма давала 450 тонн продукції на місяць. Компостне виробництво компанії складоло до 3500 тонн компосту Ф2 на місяць.

Більша частина вирощених печериць використовувалася компанією для потреб власного консервного цеху, але через закриття ферми, можливо, виробництво маринованих грибів також доведеться зупинити.

Видання пише, що найімовірнішою причиною закриття ферми стала її збитковість. В компанії працювало більше 200 людей, яким тепер портібно шукати нову роботу.

Нагадаємо, через війну в державі припинило роботу близько 35% тепличних господарств. Чимало із них мало економічні труднощі ще в 2021 році, коли було кризове здорожчання газу.

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