"Верес" прекратил работу крупнейшей грибной фермы в Украине

Компания "Верес", которая специализируется на производстве плодоовощной консервации с июля 2023 г. прекратила грибное и компостное производство на своей ферме в Каневе Черкасской области. Предприятие работало с 2004 года.

Об этом сообщает портал UDMIS.

Согласно сообщению, все производственные процессы на данном предприятии прекращены, а оборудование законсервировано. О дальнейшей судьбе фермы и компостном производстве в компании ничего не сообщили.

Сообщается, что в последнее время, "Верес" пытался найти арендатора и сохранить производство, но безуспешно.

Грибная ферма Вереск состоит из 36 камер выращивания шампиньонов, площадь каждой камеры 700 м2. Это делает данную ферму самой большой в Украине. На пике своего расцвета ферма давала 450 тонн продукции в месяц. Компостное производство компании составило до 3500 тонн компоста Ф2 в месяц.

Большая часть выращенных шампиньонов использовалась компанией для нужд собственного консервного цеха, но из-за закрытия фермы, возможно, производство маринованных грибов также придется остановить.

Издание пишет, что вероятной причиной закрытия фермы стала ее убыточность. В компании работало более 200 человек, которым теперь нужно искать новую работу.

Напомним, из-за войны в государстве прекратило работу около 35% тепличных хозяйств. Многие из них испытывали экономические трудности еще в 2021 году, когда было кризисное подорожание газа.

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