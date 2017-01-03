Винтовки М-16 и боеприпасы: в Украине будут производить оружие НАТО

1 03 января 2017, 17:55
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В Украине может появиться производство винтовок М-16 и боеприпасов к ним. Проекты реализует ГП "Укроборонсервис"

Винтовки М-16 и боеприпасы: в Украине будут производить оружие НАТО | Машиностроение | Дело Увеличить картинку

Государственное предприятие "Укроборонсервис" совместно с американской корпорацией "Aeroscraft" подписали меморандум о сотрудничестве, в рамках которого предполагается создание совместного предприятия по производству модернизированных винтовок М-16.

Об этом со ссылкой на заместителя генерального директора по авиастроению и производству государственного концерна "Укроборонпром" Владимира Коробова сообщает информагентство "Укринформ".

"Мы начинаем проект по производству винтовок М-16 на территории Украины. Надеюсь, что в очень короткий период мы уже перейдем к его практической реализации. На сегодня мы подписываем все необходимые для этого документы. Есть воля всех сторон на реализацию этого проекта. Этот проект даст возможность перехода на стандарты НАТО нашей армии и промышленности", — сказал Коробов.

Проект М-16 на территории Украины реализует ГП "Укроборонсервис" в сотрудничестве с "Aeroscraft". Во вторник меморандум о сотрудничестве подписали глава ГП "Укроборонсервис" Сергей Микитюк и основатель американской компании "Aeroscraft" Игорь Пастернак.

По словам Микитюка, "Укроборонсервис" сегодня ведет ряд пилотных проектов по разработке, модернизации, сборке и импорту в Украину стрелкового оружия. Он отметил, что компания считает "проект М-16" "интересным и перспективным" для Украины.

"Мы изучили проект М-16, мы четко понимаем, что такая автоматическая винтовка стоит на вооружении в более чем 40 странах. Но интересно другое: если туда они поставляются, то здесь мы будем их делать. Мы сейчас находимся в начальной стадии его реализации", — подчеркнул он.

Микитюк добавил, что американская сторона максимально идет навстречу Украине в реализации этого проекта. По его словам, ГП "Укроборонсервис" рассчитывало первую лицензию на производство ружей получить в феврале-марте, но это получилось сделать уже в декабре.

В свою очередь, Пастернак заметил, что на его памяти такого еще не было, чтобы американское правительство так быстро выдавало лицензии для совместного производства оружия.

"То, что мы получили эту лицензию буквально за три недели, это действительно чудо", — отметил он и добавил: проект М-16 был задуман с перспективой того, что украинские Вооруженные силы, пограничники и Национальная гвардия в будущем перейдут на стандарты НАТО.

"Мы все, не только в Киеве, но и за Атлантикой, уверены, что Украина станет страной НАТО. И переход на новое оружие, сегодня это модифицированная М-16, которое у нас сегодня называется М-4 — это и стрелковое оружие, которое стоит сегодня на вооружении всех элитных войск НАТО", — отметил Пастернак во время представления проекта.

Кроме того, Коробов сообщил, что параллельно с реализацией проекта по производству модернизированных винтовок М-16, также будет налажено производство боеприпасов для них. Уже разработана соответствующая программа, проекты и решения по производству боеприпасов и переданы на рассмотрение в Кабинет министров Украины на утверждение и исследования необходимого финансирования. Как он объяснил, "срок реализации проекта составляет 18 месяцев до масштабного производства".

Коробов добавил, что спроектированное на сегодня производство боеприпасов включает изготовление как натовских калибров, так и постсоветских.

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Теги: укроборонпром 37854297 , оружие , минобороны , машиностроение , нато

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Винтовки М-16 и боеприпасы: в Украине будут производить оружие НАТО | Машиностроение | Дело
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