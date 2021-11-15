Владелец "Кернел" Веревский может потерять $30 млн и статус резидента Швейцарии — СМИ

Управление по исполнению долговых обязательств района Ньон (Швейцария) внесло в реестр долговых обязательств кредиторские требования к Андрею Веревскому. Соответствующая запись осуществлена согласно статье 8 швейцарского Федерального закона о взыскании задолженности и банкротстве.

Сумма требования превышает 26,5 млн швейцарских франков (около 30 млн долларов), сообщает Gazeta.ua.

Кредиторские требования были зарегистрированы в Швейцарии, стране, где Веревский имеет недвижимость и статус резидента. О них владелец агрохолдинга "Кернел" и его компания уведомлены официальным путем — через швейцарских приставов.

Юристы отмечают, что внесение информации о кредиторских требованиях в реестр может серьезно повлиять на юридический статус и финансовую состоятельность Андрея Веревского и его компании в Швейцарии. В частности, банки страны путем запроса смогут получить эту информацию и отменить доступ к кредитным средствам.

Также когда Веревский потребует подтверждения, продления или возобновления статуса резидента Швейцарии, он может либо получить прямой отказ, либо будет вынужден обоснованно объяснять причины неуплаты по требованию, сообщает издание.

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Не исключено, что внесение кредиторских требований в швейцарский реестр может пошатнуть и основной бизнес Веревского — агрохолдинг "Кернел", передает Gazeta.ua. Эта компания имеет репутацию агрессивного и скандального игрока на украинском агрорынке.

Так, заявление за №10086900 от 15 июля 2021 года в упомянутый выше швейцарский реестр долговых обязательств подала компания QUERSUS INVESTMENTS LIMITED. Она была одним из участников договора кредитования СП "Агродом", 76% которого в 2020 году взяли под контроль структуры и лица, связанные с Андреем Веревским и агрохолдингом "Кернел".

Ранее корпоративные права на "Агродом" на 100% принадлежали Валентине Давыденко. Но сразу после трагической гибели народного депутата Валерия Давыденко, сына владелицы СП "Агродом", лица и структуры, которых связывают с Веревским и "Кернел", установили контроль над предприятием. Повод, использованный для перехода корпоративных прав, — техническая банковская задержка.

Эти средства должны были быть переведены в счет оплаты процентов по договору поставки продукции СП "Агродом", которую компания-нерезидент осуществляла на счет другой компании-нерезидента, которая представляла интересы "Кернел".

Семья Давыденко возвращает права на "Агродом" через суд. Так, Валентине Давыденко удалось добиться судебного решения о признании недействительными решений единственного участника СП "Агродом". Именно эти решения привели к переходу части корпоративных прав на СП "Агродом" в пользу лиц и компаний, связанных с Веревским и его бизнесом.