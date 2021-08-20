IT и Телеком 1 час назад

"Vodafone Украина" купит телеком-оператора у Ахметова

Антимонопольный комитет одобрил сделку по приобретению компанией "Vodafone Украина" телеком-оператора Vega Telecom

Фото: Facebook/Vega Telecom Фото: Facebook/Vega Telecom
Фото: Facebook/Vega Telecom

Антимонопольный комитет разрешил оператору мобильных услуг "Vodafone Украина"  приобрести более 50% акций компании "Фарлеп-Инвест", которая управляет телеком-оператором Vega Telecom. Об этом говорится в сообщении АМКУ.

"Совокупные доли участников концентрации на задействованных региональных рынках не превышают 11%. На всех задействованных в концентрации товарных рынках, кроме рынка услуг терминации голосового трафика, существует большое количество субъектов хозяйствования, которые являются конкурентами участников концентрации и предлагают потребителям аналогичные услуги", — сказано в сообщении.

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Согласно ему, продавцом в рамках запланированной концентрации является SCM, в состав которой также входит "Укртелеком", однако после осуществления сделки отношения контроля между "Фарлеп-Инвест" и "Укртелекомом" будут прекращены. 

При принятии решения Комитет исследовал вопрос имеющегося радиочастотного ресурса в "Фарлеп-Инвест" и возможности дальнейшего его использования "Vodafone Украина".

Было установлено, что после завершения сделки Vodafone Украина не сможет автоматически объединить свои частоты с частотами "Фарлеп-Инвест" и использовать их, в частности, для внедрения технологии LTE/4G. Ведь использование частот "Фарлеп-Инвест" для внедрения технологии LTE/4G требует переоформления соответствующих радиочастотных лицензий, значительных капиталовложений и строительства новой радиосети.

Также АМКУ было учтено, что осуществление концентрации будет способствовать развитию конвергентных телекоммуникационных услуг, улучшению качества уже предоставляемых услуг, увеличению покрытия соответствующей радиосети и скорости передачи данных.

Группа Vega — один из крупнейших операторов фиксированной связи Украины. Входит в телекоммуникационное направление группы SCM, принадлежащей Ринату Ахметову. Vega создана в результате объединения компаний "Фарлеп-Инвест" и "Оптима Телеком".

Напомним, Антимонопольный комитет разрешил казахской финтех-компании Kaspi Pay купить более 50% кипрской Budus Investments Limited, которая в свою очередь владеет платежной системой Portmone Grop.

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