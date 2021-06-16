VR Capital Group потратит €75 млн на строительство ветроэлектростанций в Одесской области

Международная фирма по управлению активами VR Capital анонсировала строительство трех ветряных электростанций в Одесской области и готова инвестировать в этот проект около 75 млн евро. Суммарная мощность ВЭС составит 49,5 МВт.

Кроме того, в мае 2021 года VR Capital Group сообщила о введении в эксплуатацию Днестровской ветроэлектростанции (ВЭС) мощностью 40 МВт. Также в рамках этого проекта было высажено 5 000 деревьев. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

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"Во время глобальной пандемии нам удалось завершить ввод в эксплуатацию Днестровской ВЭС вовремя и в рамках бюджета. Это является свидетельством профессионализма наших сотрудников и партнеров. Мы благодарны всем, кто помог нам достичь этой вехи. Несмотря на имеющиеся проблемы в области возобновляемой энергетики в Украине, мы верим, что эти болезни роста будут успешно преодолены", — отметил президент VR Capital Group Ричард Дейтц.

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По его словам, Украина обладает колоссальным потенциалом для развития зеленой энергетики на своей территории и ее роль в энергетическом секторе Украины с каждым годом будет только расти.

"Украина имеет уникальную возможность в среднесрочной перспективе трансформировать свою роль в европейской цепочке энергетической ценности в соответствии с европейскими принципами "Зеленого соглашения", и мы стремимся поддержать это будущее как ведущий инвестор в страну", — подчеркнул Дейтц.

Американская компания VR Capital Group — является одним из крупнейших западных инвесторов в Украине, но при этом компания сталкивается с постоянным противодействием со стороны государственных компаний и судебной системы Украины. В частности, это касается невыплаты долгов "Укрзализныци". В 2019 году VRGP выкупила долги у первичного кредитора — "Промінвестбанка". Однако затем УЗ отказалась от коммуникации с компанией.

"Мы сделали несколько попыток договориться о реструктуризации долгов с УЗ. Предложения VRGP предусматривали скидки и удлиненные сроки погашения и были значительно более щедрыми, чем те, что УЗ получала от других кредиторов. Добровольно приостановили судебный процесс, начатый "Проминвестбанком", в знак проявления доброй воли. Однако УЗ не смогла содержательно взаимодействовать с VRGP, во многих случаях даже не отвечая на письма компании", — отметил президент VR Capital Group.

Несмотря на это, VR Capital Group остается на украинском рынке и продолжает инвестировать в стране. На данный момент портфель авуаров компании превышает 1 млрд долларов.

"Мы заинтересованы в том, чтобы видеть стабильную и успешную Украину, которая будет привлекательной как для инвесторов, так и для граждан. Мы хорошо осознаем вызовы, с которыми сталкивается Украина. Когда в период Майдана другие инвесторы покидали страну, мы остались и увеличили свои инвестиции, веря в дух и решимость украинцев превратить тяжелые вызовы в возможность трансформировать страну", — подытожил Ричард Дейтц.