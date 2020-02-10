За 2019 год ДТЭК Нефтегаз перечислил в бюджет Украины 1,42 млрд грн ренты

За 2019 год ДТЭК Нефтегаз перечислил 1,42 млрд ренты за пользование недрами в государственный бюджет Украины.

При этом сумма рентных отчислений в местные бюджеты Полтавской области, на территории которых компания осуществляет добычу углеводородов, составила более 71 млн грн.

Так, в областной, районные, сельские и бюджеты ОТГ компания перечислила:

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• 28,4 млн грн — в Полтавский областной бюджет;

• 6,59 млн грн — в бюджет Мачуховской ОТГ;

• 4,59 млн грн — в бюджет Савинцовского сельсовета;

• 7,42 млн грн — в бюджет Ковалевского сельсовета;

• 9,18 млн грн — в Миргородский районный бюджет;

• 14,85 млн грн — в Шишацкий районный бюджет.

Местные громады направили данные средства на развитие социально-значимой инфраструктуры, проекты в сфере здравоохранения и энергоэффективности: ремонт и обустройство детских садов и школ, реконструкция домов культуры, восстановление дорожного покрытия.

Напомним, что, начиная с 1 января 2018 года добывающие компании перечисляют 5% рентной платы в местные бюджеты согласно закону №1793 VIII "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины относительно зачисления рентной платы за пользование недрами для добычи нефти, природного газа и газового конденсата". Так, сумма рентных отчислений ДТЭК Нефтегаз в местные бюджеты за два года составила 169 млн грн.

Напомним, ДТЭК — крупнейший частный инвестор в энергетику Украины. Группа развивает бизнесы по добыче природного газа и угля, возобновляемой и тепловой генерации электроэнергии, распределению электроэнергии электросетями, поставке электроэнергии клиентам, внедрению энергоэффективных решений, зарядке электромобилей. Направление Innovation DTEKреализует проекты в сфере технологической и цифровой трансформации энергетики, а также управляет инновационной образовательной бизнес-платформой Academy DTEK.

ДТЭК Нефтегаз — крупнейшая частная газодобывающая компания в Украине. В 2019 году добыто 1,66 млрд кубометров природного газа, что является историческим рекордом среди частных компаний в отрасли. С 2013 года ДТЭК Нефтегаз увеличил добычу газа более чем в 3 раза, продемонстрировав наиболее стремительную динамику развития в газодобывающем секторе страны.

В 2018 году капитальные вложения ДТЭК составили 20 млрд грн, налоговые отчисления — 26 млрд грн. В ДТЭК работают 70 тысяч сотрудников. 100% компании принадлежит SCM Limited. Конечным бенефициаром является Ринат Ахметов.