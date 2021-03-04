Потребрынки вчера, 17:35

За год Украина почти на треть нарастила импорт красной рыбы

В Украину завозят, в основном, лосось и форель: в 2020 году доля лосося составила 69% в общей структуре импорта, а форели — 30%

Фото: Pixabay Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

В 2020 году Украина импортировала 42,4 тысячи тонн красной рыбы на общую сумму $160,8 млн, что на 31% превышает аналогичный показатель предыдущего года.

Об этом сообщает пресс-служба ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" (УКАБ).

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По информации УКАБ, за последние 5 лет объем импорта красной рыбы увеличился в 2,1 раза.

"Импортируют, преимущественно, лосось и форель: в 2020 году доля лосося составила 69% в общей структуре импорта, а форели — 30%. Объемы импорта других видов красной рыбы незначительны и составляют около 1%. Львиная доля красной рыбы поступает в охлажденном виде, так как глубокая заморозка негативно влияет на ее качество. В 2020 году доля такой продукции составила 59%", — заявила аналитик УКАБ Светлана Литвин.

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В Украине импортированная красная рыба или поступает на полки магазинов, или на перерабатывающие заводы, где из нее изготавливают готовую продукцию.

Напомним, в 2019 году импорт рыбы, рыбной продукции и других водных биоресурсов в Украину составил 399,1 тысячу тонн на общую сумму 753,2 млн долларов, что на 18,5% больше, чем в 2018 году. Об этом сообщили в пресс-службе Госрыбагенства.

Главными импортерами рыбы для Украины являются Норвегия (80 тысяч тонн на 205,4 млн долларов), Исландия (60,7 тысячи тонн на 93,5 млн долларов), Эстония (39,6 тысячи тонн на 16,8 млн долларов), США (30,7 тысячи тонн на 67,6 млн долларов) и Канада (20,6 тысячи тонн на 39,4 млн долларов).

Около 80-90% объема импорта приходится на виды рыб, к которым Украина не имеет доступа, и добываются исключительно в морских экономических зонах других государств.

 

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