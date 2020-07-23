Задолженность предприятий ТКЭ за распределение газа достигла 1 млрд грн — АГРУ

По данным операторов ГРМ, предприятия теплокоммунэнерго, производящие тепло и горячую воду для населения, с начала года задолжали за распределение газа 1 млрд грн. Об этом на Ukrainian Gas Open сообщил председатель Ассоциации газового рынка Украины Денис Сенектутов.

"В настоящее время, проблема расчетов теплоснабжающих и теплогенерирующих предприятий за потребленный ими природный газ для обеспечения нужд населения зашла в тупик. Хотя предприятия ТКЭ используют специальные счета", — отметил председатель АГРУ.

Долги ТКЭ возникли по причине неполной оплаты услуг населением, а также из-за того, что тарифы не полностью покрывают расходы на производство тепловой энергии и ее транспортировки.

По мнению главы АГРУ, следует рассмотреть возможность списания задолженности теплоснабжающих и теплогенерирующих организаций и принять меры по установлению таким предприятиям экономически обоснованных тарифов на тепловую энергию, чтобы обеспечить своевременность расчетов за распределение газа и сам газ таких предприятий в будущем.

"За десятки лет применения спецсчетов не существует ни одного успешного кейса решения проблем в сфере ЖКХ. Примеры предприятий ТКЭ, а также водоканалов показывают, что спецсчета гарантированно доводят такие предприятия до банкротства, в то же время вопрос долгов полностью не решается", — отметил Денис Сенектутов.

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Отметим, суммарная просроченная задолженность предприятий ТКЭ и ТЭЦ за природный газ составляет около 37,2 млрд грн.

Также увеличиваются долги предприятий и за распределение газа. По мнению АГРУ, для решения проблемы долгов ТКЭ и ТЭЦ необходимо разработать механизм по списанию задолженности по всей цепочке доставки газа для производства тепла для населения.

Это позволит провести финансовое оздоровление ТКЭ, что необходимо для обеспечения населения теплом во время отопительного сезона 2020-2021.