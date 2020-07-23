Энергетика 40 минут назад

Задолженность предприятий ТКЭ за распределение газа достигла 1 млрд грн — АГРУ

Долги возникли по причине неполной оплаты услуг населением и из-за того, что тарифы не полностью покрывают расходы на производство тепловой энергии и ее транспортировки

Председатель Ассоциации газового рынка Украины Денис Сенектутов. Фото: АГРУ Председатель Ассоциации газового рынка Украины Денис Сенектутов. Фото: АГРУ
Председатель Ассоциации газового рынка Украины Денис Сенектутов. Фото: АГРУ

По данным операторов ГРМ, предприятия теплокоммунэнерго, производящие тепло и горячую воду для населения, с начала года задолжали за распределение газа 1 млрд грн. Об этом на Ukrainian Gas Open сообщил председатель Ассоциации газового рынка Украины Денис Сенектутов.

"В настоящее время, проблема расчетов теплоснабжающих и теплогенерирующих предприятий за потребленный ими природный газ для обеспечения нужд населения зашла в тупик. Хотя предприятия ТКЭ используют специальные счета", — отметил председатель АГРУ.

Кратко и по делу в Telegram

Долги ТКЭ возникли по причине неполной оплаты услуг населением, а также из-за того, что тарифы не полностью покрывают расходы на производство тепловой энергии и ее транспортировки.

По мнению главы АГРУ, следует рассмотреть возможность списания задолженности теплоснабжающих и теплогенерирующих организаций и принять меры по установлению таким предприятиям экономически обоснованных тарифов на тепловую энергию, чтобы обеспечить своевременность расчетов за распределение газа и сам газ таких предприятий в будущем.

"За десятки лет применения спецсчетов не существует ни одного успешного кейса решения проблем в сфере ЖКХ. Примеры предприятий ТКЭ, а также водоканалов показывают, что спецсчета гарантированно доводят такие предприятия до банкротства, в то же время вопрос долгов полностью не решается", — отметил Денис Сенектутов.

Читайте также:
В первом полугодии 2020 года операторы ГРМ уменьшили убыток более чем в шесть раз

Отметим, суммарная просроченная задолженность предприятий ТКЭ и ТЭЦ за природный газ составляет около 37,2 млрд грн.

Также увеличиваются долги предприятий и за распределение газа. По мнению АГРУ, для решения проблемы долгов ТКЭ и ТЭЦ необходимо разработать механизм по списанию задолженности по всей цепочке доставки газа для производства тепла для населения.

Это позволит провести финансовое оздоровление ТКЭ, что необходимо для обеспечения населения теплом во время отопительного сезона 2020-2021.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

В первом полугодии 2020 года операторы ГРМ уменьшили убыток более чем в шесть раз
В первом полугодии 2020 года операторы ГРМ уменьшили убыток более чем в шесть раз
НКРЭКУ нашла новый способ повысить цены на электроэнергию для промышленности
НКРЭКУ нашла новый способ повысить цены на электроэнергию для промышленности
Украина накопила достаточно газа и угля для прохождения зимы — премьер
Украина накопила достаточно газа и угля для прохождения зимы — премьер
Загрузка...
Новое видео
Александр Попов, экс-глава КГГА: "Я не совершал преступлений... у меня есть право вернуться в политику"

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. Ford выпустил новое поколение Bronco и тут же оказался завален заявками (ФОТО)

  3. "На каком основании?": в Киеве полицейские начали обыскивать прохожих

  4. Курс доллара перешагнул психологический уровень 28 гривен

  5. "Укрпочта" пускает "с молотка" более 30 объектов недвижимости

Загрузка...