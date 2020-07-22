В первом полугодии 2020 года операторы ГРМ уменьшили убыток более чем в шесть раз

По итогам первого полугодия 2020 года операторы ГРМ зафиксировали финансовые убытки в размере 613 млн грн, тогда как за аналогичный период 2019 года убытки составили 3,95 млрд грн.

Таким образом, газораспределительные компании, работающие под брендом Региональной газовой компании, сократили убыток более чем в шесть раз. Об этом рассказали в пресс-службе РГК.

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Там отмечают, что сокращение финансовых убытков на 3,35 млрд грн произошло после пересмотра тарифов на распределение природного газа Национальной комиссией по регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) с 1 января 2020 года.

В то же время текущий уровень задолженности потребителей за услуги распределения природного газа составляет 1,2 млрд грн. Крупнейшими должниками остаются производители тепла для нужд населения — 616 млн грн и бытовые потребители — более 441 млн грн.

"Задолженность бытовых потребителей обусловлена мораторием на отключение неплательщиков, введенным в марте этого года в связи с распространением коронавирусной инфекции", — объясняют в компании.

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При этом задолженность операторов ГРМ перед оператором ГТС за услуги балансировки, предоставленные в первой половине января 2020 года, составляет 352 млн грн. В первом полугодии текущего года задолженность была сокращена на 53 млн грн.

Напомним, Региональная Газовая Компания — сервисная компания, которая разрабатывает инновационные и комплексные решения для энергетического сектора, направлены на повышение качества клиентского обслуживания, модернизации отрасли и внедрения европейских стандартов работы операторов ГРМ.

Под брендом РГК работает 20 газораспределительных компаний, в которых заняты 38 тысяч специалистов. Они обслуживают 250 тысяч км газопроводов и более 8 млн потребителей газа.