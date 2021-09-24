Затраты на выращивание и экспорт бананов растут, а цены остаются низкими — производители

Выращивание и экспорт бананов все дороже, а цены на этот фрукт остаются низкими. Об этом в совместном заявлении сообщили производители и экспортеры бананов.

Под заявлением подписались компании из Эквадора, Колумбии, Гватемалы, Гондураса, Доминиканской Республики и Коста-Рики, доля которых составляет 60% от общего мирового производства бананов.

Представители отрасли заявили, что значительный рост производственных затрат на выращивание и поставку при снижении цен реализации продукта ведут к нарушению устойчивости рынка бананов.

В частности, к увеличению затрат на выращивание и экспорт бананов в странах Латинской Америке привел рост цен на удобрения (+35-45%), картон (+30%) и пластик (+45%) для упаковки.

На стоимость повлияло и сокращение производства, ужесточение стандартов выращивания бананов, внедрение мер биобезопасности для предотвращения распространения вируса TR4, а также рост стоимости морских перевозок (до 62%) из-за дефицита контейнеров.

Производители подчеркивают, что такая ситуация негативно сказывается на экономической устойчивости и конкурентоспособности банановой отрасли, которая пострадала также от природных явлений и пандемии COVID-19. Так, в 2021 году оптовая цена на бананы была самой низкой за последние десять лет — 10 евро за 18,5 кг.

Они отметили, что от состояния банановой отрасли в странах Латинской Америке зависят более 808 тысяч семей. Поэтому необходимо, чтобы ответственность за отрасль несли не только страны-производители и экспортеры, но и все участники, в том числе и страны-импортеры.