Потребрынки 1 час назад

Засуха в США убивает урожай миндаля (ВИДЕО)

В этом году из-за засушливого лета и дефицита влаги фермерам не хватает средств на мелиорацию плантаций миндаля

Фото: Unsplash Фото: Unsplash
Фото: Unsplash

Засуха, которая сейчас наблюдается в штате Калифорния (США), может привести к дефициту миндаля, в результате чего могут во всем мире могут подскочить цены на этот продукт.

Как информирует Euronews, Калифорния производит 80% всего миндаля в мире: объем рынка этой индустрии оценивается в $ 6 млрд, а валовой сбор ореха достиг 1,4 тысяч тонн в год.

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По информации издания, в этом году из-за чрезвычайно засушливого лета и дефицита влаги фермерам не хватает средств на мелиорацию плантаций.

Из-за этого некоторые агропроизводители готовятся к уничтожению насаждений, что может привести к дефициту ореха в мире.

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"С наличием влаги в Калифорнии большие проблемы. Из-за изменений климата, засухи и жару все очень быстро меняется. Мы должны это предотвратить", — рассказал член правления ОО California Water Impact Network Том Стокли.

Ранее сообщалось, что заморозки в Германии, Австрии и Франции нанесли серьезный ущерб производителям овощей, фруктов и ягод.

В то же время, прогнозировалось, что потери украинских сельхозпроизводителей из-за засухи и заморозков могут достичь 118 млрд грн.

Напомним, в 2020 году Украина импортировала около 1 млн тонн различных фруктов.

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