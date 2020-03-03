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АПК вчера, 23:00

Зависимость Украины от китайского чеснока растет огромными темпами

Ещё одной страной, обеспечившей значительный прирост поставок чеснока в Украину, стал Иран

Зависимость Украины от китайского чеснока растет огромными темпами Зависимость Украины от китайского чеснока растет огромными темпами
Фото: Агро-Мир

В 2019 году Украина импортировала рекордные за 6 лет объемы чеснока — 5,3 тысяч тонн, 73% которого поступило из Китая. Таким образом импорт чеснока в Украину растёт уже два года подряд. Об этом сообщили аналитики EastFruit.

"К сожалению, мы вынуждены констатировать, что зависимость Украины от импорта чеснока продолжает расти. В 2016-2017 годах многие в нашей стране заинтересовались перспективами выращивания чеснока и начали инвестировать в достаточно крупные промышленные проекты. На бумаге это выглядело очень прибыльным бизнесом, однако практически все инвесторы были сильно разочарованы реальными результатами и закрыли это направление", — утверждает Катерина Зверева, директор по развитию Украинской плодоовощной ассоциации (УПОА).

В 2013 году Украина импортировала около 6,9 тысяч тонн чеснока. Однако в 2017 году импорт упал до 2,5 тысяч тонн и даже начал расти экспорт, который достиг почти 600 тонн в 2018 году.

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При этом Украина ни разу не была нетто-экспортёром чеснока, всегда импортируя больше, чем продавалось на экспорт.

Основная причина — отсутствие должной инфраструктуры и знания специфики хранения чеснока. Кроме того, слишком маленький типичный размер овощевода, выращивающего чеснок в Украине, не позволял даже планировать создание современных хранилищ, так как это было бы нерентабельно.

Интересно отметить, что ещё одной страной, обеспечившей значительный прирост поставок чеснока в Украину, стал Иран, который ранее не поставлял чеснок к нам.

"Китай и Иран обеспечили в прошлом году более 80% всех поставок чеснока в Украину. На сегодняшний день на внутреннем рынке практически не осталось запасов товарного чеснока урожая 2019 года, поэтому Украина сейчас полностью зависима от импорта. Проблемы с коронавирусом в Китае и Иране уже привели к развалу логистических цепочек поставок продукции, а новый урожай чеснока в стране начнут убирать лишь через 5-6 месяцев. Поэтому, не исключено, что цены на свежий чеснок за этот период могут существенно вырасти", — прогнозирует Катерина Зверева.

Отметим, что вторым важнейшим поставщиком чеснока в Украину после Китая является Египет. На эту страну приходится около 13% всего украинского импорта чеснока. Также в последние годы наращивает экспорт чеснока и Узбекистан.

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