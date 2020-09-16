ЗАЗ начинает производить кроссовер Renault Arkana

На модернизованных мощностях "Запорожского автомобильного завода" будут производить презентованный сегодня купе-кроссовер Renault Arkana.

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на пресс-службу ЗАЗ.

Доступный автомобиль имеет стильный современный дизайн, который, по мнению создателей, будет востребован у украинского потребителя. Производиться новинка будет на модернизированных мощностях "Запорожского автомобильного завода". На ЗАЗ заявляют о возрождении украинского автомобилестроения и обещают обеспечить европейское качество.

Renault Arkana — кроссовер компании Renault, продается с 2019 года. Автомобиль создан на модернизированной платформе В0, является родственником Renault Duster. Renault Arkana оснащается совершенно новым турбодвигателем TCe150 объемом 1,33 л (150 л. с, крутящий момент — 250 nm) и бензиновым атмосферным двигателем SCe114, объемом 1,6 л (мощность 114 л. c, крутящий момент — 156 nm). В паре с ними будет предлагаться механическая трансмиссия или вариатор. Полный привод будет доступен как с механической коробкой переключения передач, так и с вариатором. У автомобиля приличный, как для украинских дорог, клиренс — 205 мм. Расход топлива: город / трасса — 9,1 / 6,1 л на 100 км. Разгон до 100 км / ч за 10,5 с.

Среди доступных опций — подогрев руля, передних и задних сидений, климат-контроль, круиз-контроль с ограничителем скорости, камеры кругового обзора, аудио система Bose с восемью динамиками и сабвуфером. Автомобиль доступен в 7 цветах, комплектуется стальной защитой двигателя, оснащен смарт-ключом с системой дистанционного запуска и современной центральной консолью (с возможностью подключить смартфон к автомобилю). Цена нового кроссовера стартует от 467 900 грн.

Ранее на ЗАЗ сообщали, что предприятие находится в затруднительном положении из-за падения внутреннего рынка новых автомобилей. В 2019 году линии Запорожского автозавода по выпуску легковых машин были законсервированы. Ситуация изменилась в 2020-м — по запросу Groupe Renault, на предприятии произвели масштабную модернизацию производственных мощностей завода. На украинском предприятии развернута система контроля качества производства "Alliance Production Way" (APW), согласно которой, автомобили Groupe Renault собираются в более чем 130 странах.

"Производство автомобилей Renault — первый проект такого уровня в Украине после длительного перерыва. Мы очень гордимся тем, что именно ЗАЗ стал партнером ведущего мирового автопроизводителя. Сегодня предприятие располагает всеми техническими возможностями, чтобы обеспечить высокие стандарты качества автомобилей Renault. ЗАЗ достаточно гибкий, чтобы расширить объемы производства, ориентируясь на запросы рынка. Мы верим, что новый внедорожник Renault Arkana, сделанный в Украине, оправдает ожидания автомобилистов и будет пользоваться большой популярностью. Мы рассматриваем запуск производства моделей Renault, как начало возрождения украинского автомобилестроения — стратегической отрасли, которая обеспечивает поступления в бюджеты всех уровней и создает рабочие места", — комментирует событие Председатель Правления ПАО "ЗАЗ" Николай Евдокименко.

СПРАВКА: ПАО "Запорожский автомобилестроительный завод" — крупнейший производитель автомобилей в Украине. За два десятилетия с конвейера предприятия сошло более 1 000 000 единиц автомобильной техники. В разные годы ПАО "ЗАЗ", помимо авто под маркой ЗАЗ, производил автомобили многих мировых автопроизводителей: Daewoo Motors Corporation, General Motors, Adam Opel AG, Chery International и другие.

Предприятие имеет опыт производства легкой коммерческой техники и грузовых автомобилей, таких брендов, как TATA. Завод также производит автобусы малого и среднего класса. Groupe Renault — занимается производством автомобилей с 1898 года и представлена на рынках 134 стран. В 2019 году группа реализовала 3,8 млн автомобилей. Владеет брендами: Renault, Dacia, Renault Samsung Motors, Alpine. С 2017 года Renault Groupe Renault мажоритарный акционер "АВТОВАЗ" и владелец бренда LADA. Groupe Renault является частью Renault-Nissan-Mitsubishi Alliance.