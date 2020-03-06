Зеленский заставил Криклия купить у Крюковского завода 90 вагонов (ВИДЕО)

Министр инфраструктуры Владислав Криклий под давлением президента Владимира Зеленского обязался закупить у Крюковского вагоностроительного завода (Полтавская область) 3 дизель-поезда и 90 пассажирских вагонов.

Это при том, что до этого министр не конкретизировал количество вагонов, которые "Укрзализныця" планирует купить у украинского завода, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Мы планируем в этом году минимум 3 дизель-поезда закупить и до 100 пасвагонов, но сейчас финализируется финансовый план", — сказал Криклий в ходе посещения предприятий вместе с президентом Украины в рамках рабочей поездки в Полтавскую область.

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Однако президент Украины потребовал у министра конкретизировать эти цифры.

"Мне кажется, что в принципе наступают времена, когда надо говорить конкретные вещи. Иногда пусть они не будут наибольшими, что можем на самом деле. Поэтому господин министр, я хотел бы, чтобы мы просто сказали, что мы действительно закажем 3 дизель-поезда и 100 пассажирских вагонов. Не до 100, а чтобы мы конкретно сказали — 100", — подчеркнул президент.

Криклий пытался возразить: "Можно немного меньше — 80. Я же исхожу из финансового плана, который финализируется сейчас. Это 70-90 вагонов".

"Нет, 70-90 не подходит, давай тогда 90", — сказал президент, на что Криклий согласился.

Напомним, 27 декабря 2019 года железнодорожники выпустили на маршрут Kyiv Boryspil Express новый поезд ДПКр-3 производства Крюковского вагоностроительного завода.

В частности, новый поезд состоит из трех вагонов, что позволит перевозить большее число пассажиров в пиковые часы. Отметим, что на курсирующих сейчас составах вагонов всего два.