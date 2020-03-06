Коррупционный поезд прибыл в НАБУ: в чем подозревают менеджеров "Укрзализныци"

В Национальном антикоррупционном бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуре могут вскоре объявить о новом громком деле в отношении тендерных махинаций должностных лиц "Укрзализныци". Речь идет о закупках угля филиалом "Пассажирская компания". Ряд ее сотрудников, среди которых и директор филиала Максим Миняйло, подозреваются в растрате денег "УЗ" при переплате за уголь на сумму около 30 млн грн. Накануне решался вопрос об аресте его имущества.

Намолено на коррупцию

Филиал "Пассажирская компания" — это структурное подразделение "Укрзализныци", отвечающее за перевозки пассажиров, продажу билетов, содержание, эксплуатацию, модернизацию депо, вагонов и их "начинки" — от наволочек до электронных табло. Также в сфере ответственности филиала — железнодорожные вокзалы, станции, депо, ремонтные заводы — всего около 45 отдельных структур.

Максим Миняйло возглавляет структуру с 2017 года. До этого он работал директором департамента строительства и сооружений. В железнодорожной "тусовке" его относят к орбите влияния экс-директора пассажирских перевозок и сервиса "УЗ" Игоря Романкива и экс-члена правления "УЗ" Сергея Михальчука. Те, в свою очередь, считались креатурами одиозных поставщиков железных дорог братьев Дубневичей. Кроме того, в их орбиту якобы входил и экс-член правления Александр Бужор, приближенный к Михаилу Добкину и Геннадию Кернесу. До работы в "УЗ" Миняйло трудился помощником у одесского депутата-мажоритарщика Александра Пресмана. После прихода на предприятие Евгения Кравцова Миняйло "переобулся в воздухе" и тут же нашел подходы к новой команде.

За время работы Миняйло "Пассажирская компания" неоднократно становилась фигурантом публикаций в специализированных СМИ о нарушениях при проведении тендерных закупок товаров и услуг по завышенным ценам. В частности, под руководством Миняйло "УЗ" переплатила за видеонадзор за вагонами, заказывала приближенным компаниям ремонты колесных пар, вагономойные и покрасочные камеры уходили фигурантам уголовных производств и фирмам. В некоторых чиновники "Пассажирской компании" официально (!) получали "вторую зарплату".

Случаи закупок в фиктивных, а также связанных компаниях, которые на торгах подыгрывают друг другу и фактически не снижают цены — происходят вообще с завидной регулярностью. Ремонтом вагонов занимаются "прокладки", еще вчера заготавливавшие лес, а золотые туалеты стали "притчей во языцех".

СМИ писали, что ряд компаний, которые фигурируют в скандальных закупках — это фирмы родственников, знакомых, одноклассников и прочих приближенных либо самого Максима Миняйло, либо его окружения. Например, "Тойоты Камри" для высшего руководства "УЗ" приобретались через страховую компанию "ТАСТ-Гарантия", в которой есть акции жены Миняйло Инны Ивановны.

Сообщалось также, что именно на деньги от коррупционных схем, правда на предыдущем месте работы — на Одесской железной дороге — Максим Миняйло якобы построил себе "запасной аэродром" — базу отдыха на побережье Черного моря в поселке Каролино-Бугаз Одесской области. Из декларации действительно известно о том, что у Миняйло есть участок в 400 квадратных метров в этом поселке, но что там построено — неизвестно. В СМИ есть информация, что по факту злоупотребления служебным положением (привлечение рабочих железной дороги для строительства в личных целях) против Миняйло даже возбуждали уголовное дело.

Схемы зовут

Несмотря на то, что коррупционная составляющая в десятках закупок была видна невооруженным глазом, до уголовных производств, да еще и в отношении руководителя "Пассажирской компании" — дело не доходило. Более того, правление "Укрзализныци", похоже, Максим Миняйло устраивал на этой должности: перед своим увольнением экс-глава "УЗ" Евгений Кравцов продлил ему контракт еще на год. Не вызывали действия руководителя "Паскомпании" и у департамента экономической и информационной безопасности. Интересно, что главе этого подразделения Олегу Назаруку тоже продлили контракт накануне увольнения Кравцова несмотря на подозрения в "крышевании" контрабанды янтаря.

Дела шли очень хорошо. После продления контракта, как рассказывают источники на рынке, Максим Миняйло решил собрать представителей подопечных компаний, заводов и депо, и прямым текстом начал завлекать их в участие в теневых схемах закупок для "УЗ". Суть "предложения" состояла в следующем. "Внутренние" предприятия "УЗ" имеют приоритет при поставке товаров, работ и услуг для самой железной дороги, и могут продавать их без тендеров как своему акционеру.

Директор филиала посчитал, что этой "лазейкой" можно воспользоваться и предложил предприятиям и депо стать "внутренними прокладками" — то есть закупать на них по завышенным ценам товары, услуги и работы для "УЗ", а затем перепродавать, оставляя "маржу" на предприятиях сферы влияния "пассажирского" филиала. Это прямое нарушение закона, поскольку перепродавать что-либо таким компаниям запрещается, они могут поставлять "УЗ" лишь готовую продукцию.

Угольный тупик

Однако есть и еще одно обстоятельство, которое может немного поубавить пыл Максима Миняйло в желании "подчинить" себе "строптивых директоров" заводов и депо, не желающих "садиться на схемы". В начале 2020 года работавшая до этого безотказно машина корруптогенных тендеров вдруг дала сбой.

В январе 2020 года по заявлению юристов проекта "Тисни", которые работают с журналистами программы Bihus.info, Национальное антикоррупционное бюро начало расследование о вероятной растрате 31 млн грн чиновниками "Пассажирской компании" при закупках угля. Речь шла о том, что в течение 2019 года "Укрзализныця" переплатила эту сумму 4-м компаниям — "НПП Бизнес-Альянс", "Праймтехпостач", "Вуглеторфзбагачення", "Паливторг" при закупке угля каменного марки ДГ 13-100. Производство было открыто по части 5 статьи 191 Уголовного кодекса Украины ("Растрата в особо крупных размерах"). Подобные преступления наказываются лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.

Меньше, чем через месяц, в начале февраля, Экономическая правда и издание The Page со ссылкой на свои источники сообщили о том, что в НАБУ провело в "Пассажирской компании" обыски в деле о закупках угля. Сумма, которая фигурировала в этом производстве, несколько отличается — убыток оценили в 28 млн грн, фигурантами дела выступили уже упомянутая компания "Праймтехпостач" и ее аффилированная структура "Коларес Брокерс". На торгах эти компании действовали по следующей схеме: по сговору они сбивали предложения конкурентов, после чего компания-победитель отказывалась от закупки в пользу второго места.

"Как подозревает следствие, к этой схеме могли быть причастны начальник отдела материально-технического обеспечения Виктор Романчук и ведущий инженер отдела Надежда Верниченко, заместитель председателя тендерного комитета Артем Олейник, секретарь тендерного комитета Иван Саакян и руководитель филиала Максим Миняйло. Согласно решению суда, во время обысков разрешено изъятие личной техники подозреваемых, а также личной и производственной документации", — написали журналисты The Page со ссылкой на источник "Интерфакса". Интересно, что зятя экс-замгенпрокурора Николая Голомши Артема Олейника СМИ упоминают как основного "куратора" угольных закупок.

И вот накануне появились косвенные доказательства того, что дело Максима Миняйло уже продвинулось дальше, чем просто обыски. Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда в четверг рассмотрела вопрос об аресте имущества Миняйло в деле, которое ведет Специализированная антикоррупционная прокуратура. На портале "Судебная власть" доступны пока только номер дела в суде (991/1241/20 от 24.02.2020) и номер производства Апелляционной палаты (11-сс/991/189/20). Поэтому какого именно эпизода — на 31 млн грн или на 28 млн грн — касается решение и уголовное производство в целом, сказать сложно. Также известно, что ранее решение об аресте имущества, по всей видимости, принял следственный судья Высшего антикоррупционного суда и адвокаты Миняйло оспорили это решение в апелляции.

Тем не менее, уже точно можно сказать, что коррупционные схемы в "Пассажирской компании" не остались незамеченными. Важно также, чтобы и попытки втянуть предприятия в эти схемы также нашли свое отражение в едином реестре досудебных расследований, а дальше — в справедливых приговорах коррупционерам. Конечно, о системной борьбе с коррупцией в "УЗ" пока рано. Но этот кейс может быть показательным для нового-старого министра Владислава Криклия, чтобы продемонстрировать политическую волю к такой борьбе и ее реальные результаты.