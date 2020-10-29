Злоупотребили монополией: АМКУ оштрафовал ИНТЕРПАЙП Пинчука и еще три компании

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) оштрафовал на 69,3 млн гривен компанию Интерпайп, принадлежащую Виктору Пинчуку и еще три компании за нарушение антимонопольного законодательства.

Кроме Интерпайп, были оштрафованы компании "Ретек", "Транспортные инвестиции" и "Фирма "Интервторпром".

АМКУ наложила штраф в связи с злоупотреблении монопольным положением на рынке поставки колес. В пресс-службе компании Интерпайп отметили, что категорически не согласны с такими выводами АМКУ и намерены оспаривать решение АМКУ в судебном порядке.

"Как национальный производитель мы считаем такое решение АМКУ несправедливым и необоснованным, принятым не на основании фактов, а на предположениях. Интерпайп будет оспаривать решение АМКУ в установленном законом порядке", — заявили в "Интерпайп".

Рынок Украины является открытым для производителей из других стран, на рынке нет заградительных пошлин. Подавая подобные жалобы в АМКУ недобросовестные конкуренты пытаются дискредитировать национального производителя, чтобы обеспечить поставку в Украину продукции российских производителей. Напомним, что в отличие от украинского рынка, рынок РФ защищитил себя от украинских колёс 39% заградительной пошлиной".

Ранее, сообщалось о намерении АМКУ дисквалифицировать принадлежащую олигарху Виктору Пинчуку компанию "Интерпайп Украина" на 3 года от участия в тендерах за сговор.