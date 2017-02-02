Биржевые котировки для обоснования цен: Как пытаясь внести ясность в ценообразование, Кабмин его усложнил

Постановлением Кабинета Министров Украины №616 от 08.09.2016 года был утвержден перечень товаров, имеющих биржевую котировку, а также перечень мировых товарных бирж для усовершенствования налогового контроля за трансфертным ценообразованием.

Постановление было призвано внести ясность в отношении обоснования соответствия цен в контролируемых операциях принципу "вытянутой руки" (рыночному уровню) по товарным позициям, которые имеют биржевую котировку, как того требует Налоговый кодекс Украины, и установить точный перечень мировых товарных бирж для получения информации о результатах биржевых торгов по таким товарным позициям.

Однако на практике применение данных норм может, наоборот, усложнить работу налогоплательщиков и внести определенные трудности для проведения такого обоснования и сопоставления с биржевыми товарами. В чем же основные особенности практического применения бирж из перечня? Давайте рассмотрим по порядку:

Что?

Для контролируемых операций по импорту и/или экспорту товаров, которые имеют биржевую котировку, условия соответствия принципу "вытянутой руки" определяются согласно методу сравнительной неконтролируемой цены (СНЦ). Для этих целей используются цены на товарных биржах.

Биржевые котировки применяются для так называемых биржевых товаров, которые по сути своей являются продуктами первичной обработки, производятся и продаются массово (сырьевые товары).

Под регулирование Постановления попали 59 товарных групп (66 кодов согласно УКТВЭД). Это преимущественно биржевые товары из сельскохозяйственной и металлургической отрасли, а также нефтепродукты, природный газ, уголь и дистилляты. Кроме того, в список попали некоторые группы исключительно импортных товаров, такие как кофе, специи, замороженный апельсиновый сок и креветки.

Перечень содержит 20 мировых бирж, в число которых вошли ведущие европейские, азиатские и американские биржи, где котируются соответствующие товарные группы.

Соответственно, налогоплательщику понятно, по каким товарам и на каких биржах нужно искать информацию, а также что для сопоставления имеющейся информации о биржевых котировках с коммерческими и финансовыми условиями контролируемой операции их нужно привести в сопоставимость.

Для целей НКУ операции признаются сопоставимыми, если они осуществляются в одинаковых коммерческих и/или финансовых условиях с контролируемой операцией.

Такие условия могут быть признаны сопоставимыми только в случае, если различия между ними не имеют существенного влияния на результаты операции или могут быть устранены путем корректировки условий и/или результатов сопоставимых или контролируемых операций.

Однако в процессе поиска информации могут возникнуть определенные трудности, среди которых:

предоставление биржами ретроспективной информации на платной основе;

отсутствие котировок за определенные периоды (нужные товары на бирже не котировались);

котирующиеся товары имеют абсолютно другие характеристики либо характеристики для сопоставления отсутствуют.

Кроме того, практически все биржи из перечня являются биржами деривативов (фьючерсов и опционов), то есть цены на них устанавливаются на условиях фьючерса, который удостоверяет обязательство приобрести (продать) товар в определенное время и на определенных условиях в будущем. Фьючерс и опцион сами по себе далеко не всегда предполагают физическую поставку товара, соответственно принцип их функционирования существенно отличается от принципа функционирования физического рынка товаров. К тому же в стоимость опциона всегда закладывается премия за риск, который связан с наличием права отказа у покупателя.

Где?

Согласно положениям НКУ, цены на биржевые товары подлежат корректировке с учетом объема контролируемой операции, условий оплаты и поставки товаров, качественных характеристик, транспортных расходов.

Для некоторых товарных групп данным Постановлением предусмотрено использование нескольких бирж, в то время как для других — исключительно одна биржа, то есть отсутствуют альтернативные пути обоснования соответствия условий в контролируемой операции принципу "вытянутой руки". Чем чревата такая безальтернативность? Первоначальная трудность состоит в том, чтобы найти информацию о нужном товаре на бирже. Для примера, можно привести ситуацию с овсом, для которого Постановлением предусмотрено использование исключительно одной товарной биржи, а именно Чикагской товарной биржи (Chicago Mercantile Exchange, CME).

Несмотря на то, что на Чикагской товарной бирже предусмотрено проведение торгов по шести различным товарным позициям овса, ни одна из них по своим качественным характеристикам не является полностью сопоставимой с национальными требованиями (ГОСТом). Такая ситуация характерна для существенного количества товаров из перечня, для которых требования ГОСТа значительно отличаются от требований, которые установлены биржами. Это связано с тем, что национальные требования к качественным характеристикам товара зачастую являются более низкими, чем минимально допустимые для торгов на бирже. То есть, цена на такие товары будет однозначно ниже биржевых котировок.

При этом обычно сайты бирж содержат информацию об основных условиях операций (так называемый стандартный контракт), однако на многих биржах не указаны конкретные условия поставок (условия Инкотермс, сроки поставок, дополнительные условия перевозки и/или хранения) либо даны условия поставок с учетом погрузки на судно, что далеко не всегда дает возможность сопоставить биржевые условия с условиями в контролируемых операциях, а также осуществить корректировки для достижения сопоставимости.

При этом продавцами и производителями на биржах являются зачастую локальные предприятия, технологии производства и другие функциональные особенности которых могут существенно отличаться от функционального профиля украинского продавца/производителя в контролируемой операции. К тому же условия рынков, которые нужно сопоставить, являются далеко не идентичными — например, антимонопольное и налоговое законодательство, развитость инфраструктуры, дотации и др.

Кроме всех вышеперечисленных факторов для сопоставления условий в операциях также нужно учитывать и временные рамки. Возникает вопрос — за какой период можно использовать информацию?

Когда?

В соответствии с нормами НКУ диапазон цен рассчитывается на основании биржевых котировок данного товара за декаду, предшествующего проведению контролируемой операции. В случае контролируемой операции, осуществляемой на основании форвардного или фьючерсного контракта, — на основании форвардных или фьючерсных биржевых котировок данного товара за декаду, предшествующий дате заключения соответствующего форвардного или фьючерсного контракта. Что же делать, если таких данных нет? За какой период можно использовать данные для сопоставления?

На подавляющем большинстве бирж представлена информация о котировках на текущую дату. При этом котировка не является одним числовым значением, а представлена сразу несколькими, поскольку есть привязка к дате отгрузки, что является характерным для фьючерсных контрактов. Однако стоит отметить, что цены для одного и того же товара на текущую дату с условием отгрузки в разрезе разных календарных месяцев могут существенно отличаться, особенно если товару характерна сезонность (например, зерновые). Соответственно, остается неопределенным какую из цен нужно использовать для сопоставления с ценой в контролируемой операции.

В остальных случаях, даже при условии, что котировка представлена на бирже в единственном числе, возникают дополнительные вопросы, которые связанны с периодом, а именно:

что делать если за последнюю декаду товар не продавался, соответственно объемы заявленных операций равны нулю?

данные доступны лишь в разрезе отдельных периодов (например, календарного месяца)?

К тому же, на данный момент остается законодательно неурегулированным инструментарий подачи уведомления налоговых органов о заключении форвардного или фьючерсного контракта с использованием средств электронной связи в электронной форме в течение 10 рабочих дней со дня заключения соответствующего контракта для целей расчета диапазона цен на основании форвардных или фьючерсных биржевых котировок.

Что в итоге?

Налогоплательщики, которым нужно обосновать "рыночность" цены в контролируемых операциях для биржевых товаров, с одной стороны получили конкретный перечень мировых бирж с информацией о, казалось бы, соответствующих сопоставимых товарах и условиях сделок, однако в реальности сопоставить их с контролируемыми весьма трудно, а иногда и невозможно. Фактически, информации с бирж во многих случаях недостаточно для того, чтобы произвести нужные корректировки. Что же делать в такой ситуации?

В случае невозможности применения биржевых котировок (либо других источников информации согласно методу СНЦ) и применения методов, основанных на рентабельности, налогоплательщик должен будет раскрыть налоговым органам данные о всех связанных с ним лицах, участвовавших в цепи купли-продажи таких товаров (до первого связанного контрагента), в том числе их рентабельность (согласно выбранному методу). Такая информация должна быть подана налогоплательщиком в свободной форме до 1 мая года, следующего за отчетным. При невыполнении требования, либо при раскрытии информации не в полном объеме налоговые органы могут самостоятельно определить уровень цен используя метод СНЦ (например, воспользоваться теми же биржевыми котировками).

При этом нужно понимать, что бизнесу, который импортирует или экспортирует сырьевые товары (согласно перечню в Постановлении), следует проанализировать наличие информации на приведенных биржах, соответствующие условия осуществления операций и сделать выводы о возможности применения биржевых котировок для обоснования цен в контролируемых операциях, а также аргументировано отразить это в документации по ТЦ.

Смотрим в будущее...

Применение биржевых котировок для товаров, которые котируются на биржах как в Украине, так и в мире, является обоснованным, поскольку позволяет максимально независимо оценить уровень "рыночности" цен. В соответствии с мировой практикой, существует даже так называемый "шестой метод", предусматривающий использование биржевых котировок, который является разновидностью метода СНЦ. Для использования биржевых котировок предусмотрена необходимость корректировок цены с учетом: отличий в физических характеристиках товаров, особенностей спецификаций, фрахта и расходов на переработку.

На данном этапе механизм осуществления корректировок для приведения в сопоставимость условий операций отсутствует, однако этот вопрос активно исследуется на мировом уровне. Так Организация экономического сотрудничества и развития (OЭCР) совместно с Мировым Банком планирует разработать руководство в отношении корректировок к биржевым ценам с учетом вышеуказанных характеристик.

Соответственно, этот вопрос как в мире, так и в Украине на данный момент остается нерешенным. Однако проблема применения биржевых котировок для обоснования условий контролируемых операций принципу "вытянутой руки" для национальных налогоплательщиков не ограничивается отсутствием методики проведения корректировок, она усугубляется еще и наличием ограничений по перечню бирж для применения. При этом стоит заметить, что практика составления определенного перечня бирж для использования у европейских стран отсутствует.

Следовательно, законодательство еще требует доработки. Предоставление возможности использовать любые мировые биржи без ограничений, а также наличие механизма для проведения корректировок существенно упростит жизнь украинскому бизнесу в отношении применения биржевых котировок для обоснования цен в контролируемых операциях.