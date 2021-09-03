Глава БЭБ Украины рассказал, какую помощь окажут структуры ЕС новому органу

Директор Бюро экономической безопасности Украины Вадим Мельник сообщил, что состоялась вторая встреча с представителями Консультативной миссии ЕС в Украине EUAM Ukraine.

Итогами встречи стали достигнутые договоренности о создании рабочей группы, которая будет способствовать быстрому запуску Бюро экономической безопасности, прозрачному кадровому отбору и внедрению европейских подходов для качественной реализации аналитической и правоохранительной функции БЭБ.



"Консультативная миссия ЕС в Украине готова предоставить широкую поддержку БЭБ, включая методическую, экспертную, тренинговую и техническую помощь, IT и digital-алгоритмы, информационно-аналитические продукты, содействие налаживанию международного сотрудничества между БЭБ и странами ЕС. Совместными усилиями мы будем запускать новый сервисно-аналитический орган, результативная работа которого позволит улучшить бизнес-климат в Украине, повысить инвестиционную привлекательность и минимизировать явления трансграничной экономической преступности. Благодарен за поддержку европейских партнеров и заинтересованность в модернизации системы экономической безопасности Украины", — пояснил Мельник.

Напомним, ранее Вадим Мельник говорил, что современная модель работы правоохранительных органов, в частности в области обеспечения экономической безопасности, должна базироваться на аналитическом подходе. Аналитический подход будет положен в основу работы Бюро экономической безопасности, функционирование которого будет способствовать улучшению бизнес-климата в Украине.