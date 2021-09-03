Налоги 1 час назад

Глава БЭБ Украины рассказал, какую помощь окажут структуры ЕС новому органу

Создана рабочая группа, которая будет способствовать быстрому запуску Бюро экономической безопасности

Глава БЭБ Украины рассказал, какую помощь окажут структуры ЕС новому органу Глава БЭБ Украины рассказал, какую помощь окажут структуры ЕС новому органу

Директор Бюро экономической безопасности Украины Вадим Мельник сообщил, что состоялась вторая встреча с представителями Консультативной миссии ЕС в Украине EUAM Ukraine.

Итогами встречи стали достигнутые договоренности о создании рабочей группы, которая будет способствовать быстрому запуску Бюро экономической безопасности, прозрачному кадровому отбору и внедрению европейских подходов для качественной реализации аналитической и правоохранительной функции БЭБ.

"Консультативная миссия ЕС в Украине готова предоставить широкую поддержку БЭБ, включая методическую, экспертную, тренинговую и техническую помощь, IT и digital-алгоритмы, информационно-аналитические продукты, содействие налаживанию международного сотрудничества между БЭБ и странами ЕС. Совместными усилиями мы будем запускать новый сервисно-аналитический орган, результативная работа которого позволит улучшить бизнес-климат в Украине, повысить инвестиционную привлекательность и минимизировать явления трансграничной экономической преступности. Благодарен за поддержку европейских партнеров и заинтересованность в модернизации системы экономической безопасности Украины", — пояснил Мельник.

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Напомним, ранее Вадим Мельник говорил, что современная модель работы правоохранительных органов, в частности в области обеспечения экономической безопасности, должна базироваться на аналитическом подходе. Аналитический подход будет положен в основу работы Бюро экономической безопасности, функционирование которого будет способствовать улучшению бизнес-климата в Украине.

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