Политика 8 минут назад

Глава ГФС Мельник рассказал, какую правоохранительную модель необходимо внедрять в Украине

В основу работы Бюро экономической безопасности будет положен аналитический подход

Глава ГФС Мельник рассказал, какую правоохранительную модель необходимо внедрять в Украине Глава ГФС Мельник рассказал, какую правоохранительную модель необходимо внедрять в Украине

Современная модель работы правоохранительных органов, в частности в области обеспечения экономической безопасности, должна базироваться на аналитическом подходе. Аналитический подход будет положен в основу работы Бюро экономической безопасности, функционирование которого будет способствовать улучшению бизнес-климата в Украине.

Об этом заявил председатель ГФС Вадим Мельник в интервью "РБК-Украина".

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"Озвучу, возможно, неочевидную для кого-то мнению: внедрение комплексной аналитики в работу правоохранительных органов кардинально повлияет на условия ведения бизнеса в нашей стране.

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В этом году мы в ГФС изменили репрессивный подход в работе на безопасностный подход. В контексте экономической безопасности это означает, что силовое давление на бизнес освободило место для безопасности бизнес среды и экологичности ведения бизнеса.

Работа правоохранительного органа в рамках безопасностного подхода к правоохранительной деятельности обеспечивается именно аналитикой. Она позволяет направлять основные усилия на борьбу с явлениями, которые порождают криминал, влиять на криминальную среду, и лишь во вторую очередь — работать с конкретными субъектами", — указывает Мельник.

БЭБ, по мнению Мельника, создаст условия для защиты бизнеса от силового давления.

"По моему мнению, крайне важно, что закон о БЭБ создает институциональные условия для защиты как экономических процессов, так и субъектов хозяйственной деятельности от давления силовых органов. Именно аналитическая работа будет основной функцией Бюро экономической безопасности. Например, Бюро будет анализировать бенефициаров финансовых операций и определять, есть ли нарушения закона в обращении средств тех или иных бизнес — или государственных структур.

Бюро экономической безопасности станет единственным органом государственной власти, ответственным за борьбу с экономическими преступлениями. Зато соответствующих полномочий лишатся Служба безопасности, другие правоохранительные органы, а налоговая милиция вообще будет ликвидирована. Все это позволит устранить дублирование правоохранительных и контролирующих функций и уменьшит количество государственных органов, которые могут контактировать с бизнесом по вопросам расследования экономических и финансовых преступлений", — отметил глава ГФС.

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Аналитический подход позволит эффективнее использовать ресурсы БЭБ, убежден Мельник.

"Главная задача будущего бюро — на стратегическом уровне определить наибольшие угрозы экономике государства. Оценить риски по степени опасности, способности им противостоять, выявить собственные слабые места. В итоге в БЭБ будут понимать куда именно направить основные ресурсы, быстро и точно будут планировать правоохранительные мероприятия для противодействия наибольшим рискам.

Если сказать проще, то в законе "О Бюро экономической безопасности Украины" заложено два концептуальных аспекта. Во-первых, это аналитика, а затем следственное действие. Аналитики будут давать рекомендации, как выявить нелегальный бизнес, его локацию, принципы работы и как его ликвидировать (в законодательный или силовой способ). Во-вторых — это уничтожение системных криминальных проявлений (центры минимизации, центры скруток по НДС)", — заявляет глава ГФС.

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