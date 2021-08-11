Бурление Желтых Вод: почему власть взялась за производителей контрафактных сигарет

5 августа Государственная фискальная служба (ГФС) начала проводить обыски на табачной фабрике в Желтых Водах Днепропетровской области, которая принадлежит компании United Tobacco и является известным производителем контрафактных сигарет. Основанием для обысков стали судебные решения по делам об уклонении от уплаты налогов. В компании назвали происходящее рейдерским захватом. На самом деле команда на прекращение производства подделок была дана из Офиса президента, где проблему контрабанды и контрафакта сигарет пытаются решить уже несколько месяцев. Вслед за принятием в первом чтении президентского проекта закона №5420 о введении уголовной ответственности за контрабанду подакцизных товаров, необходимым шагом было закрытие полулегальных производств, чтобы сократить нелегальный табачный рынок, что и было сделано. И в ход пустили даже "танк".

На территории Украины есть как минимум 12 табачных фабрик, которые задействованы в производстве сигарет, причем большинство украинцев никогда о них не слышали, и какие сигареты они производят, мало кто знает. Если попытаться выяснить, какие сигареты производит United Tobacco, сделать это будет сложно. Но эксперты уже давно относят фабрику в Желтых Водах к производителям нелегальных сигарет.

По данным компании Кантар Украина, 62% сигарет, произведенных на Винниковской табачной фабрике во Львовской области на экспорт и с маркировкой Duty Free, незаконно продаются на территории Украины. Эту фабрику время от времени обыскивает СБУ, но часто эти обыски ничем не заканчиваются. А 15-процентную долю нелегального рынка сигарет прочно занимает именно United Tobacco.

Так что приход налоговиков и силовиков в Желтые Воды был вопросом времени, тем более, что президент Владимир Зеленский на заседании СНБО определил борьбу с нелегальным сигаретным рынком как приоритет, вследствие чего были составлены санкционные списки контрабандистов и появился проект закона о криминализации контрабанды.

Но все прекрасно понимают, что, борясь только с контрабандой, не закрывая незаконные производства, нелегальный рынок не победить, тем более что в этом году он достиг заоблачной отметки — 12,8%, то есть почти в два раза больше, чем в прошлом году, и в 10 раз больше, чем четыре года назад.

ГФС в последнее время критиковали за недостаточные усилия в борьбе с нелегальным рынком, и для главы Службы Вадима Мельника этот кейс в случае успеха будет его ответом критикам.

9 августа Вадим Мельник провел пресс-конференцию, во время которой, не называя имен (поскольку идет следствие), описал то, что происходит в Желтых Водах. И цифры, которые он озвучил, весьма впечатляющие.

"С начала 2021 года налоговая милиция изъяла более 18 млн пачек контрафактных табачных изделий. Это сигареты изготовлены на территории Украины без учета и легализованы через сети Duty Free с поддельными акцизными марками. Расследуется более 230 уголовных производств относительно незаконного изготовления табачных изделий, из которых почти 50 направлены в суд с подозрениями и обвинительными заключениями. Судами вынесено более 20 решений о виновности лиц в совершении преступлений", — сообщил глава ГФС.

По его словам, в ГФС сейчас есть несколько топовых табачных кейсов, и, хотя он не имел права называть имен, все прекрасно поняли, что среди этих кейсов есть и United Tobacco, где силовики пытаются провести обыск и демонтировать оборудование, на котором изготавливается контрафакт.

По данным Мельника, вина табачной компании квалифицируется как уклонение от уплаты налогов, незаконное изготовление табачных изделий и их легализация через сети магазинов Duty Free. Ущерб государству только эта фабрика причинила в размере более 1 млрд гривен. С начала 2021 года сотрудники ГФС изъяли более 800 тысяч пачек сигарет этой компании стоимостью свыше 20 млн грн.

"Установлены факты реализации законно изготовленных сигарет за наличные с последующим документальным отражением их реализации, имеющим признаки "скруток", — пояснил глава ГФС.

Как это ни парадоксально, у United Tobacco нет официального сайта, но есть страница в Facebook, которая пустовала с начала года, а затем на ней появилось официальное заявление о том, что обыски — это рейдерский захват.

"Работники желтоводской табачной фабрики травмированы и лишены работы! Пятый день табачная фабрика предприятия "Юнайтед Табако", что в Желтых Водах, не производит продукцию, поскольку ее работников мучают люди в погонах Государственной фискальной службы! Во время рейдерского захвата фабрики, а иначе нельзя квалифицировать действия работников службы ГФС, пострадали люди: работницы предприятия, женщины-адвокаты. Сотрясение мозга, перелом руки, ушибы и царапины получили они от служащих в ответ на требование предъявить хотя бы какие-то объяснения своего вторжения", — сообщала страница компании.

Также страница United Tobacco писала, что "работники предприятия 8 августа вышли к фабрике на мирную акцию протеста против произвола налоговиков и требуют прекратить силовой захват предприятия и восстановить его работу".

Но, как часто бывает в Украине, когда приходят с обыском налоговики, навстречу им выходят не только рабочие, а и титушки. Титушки делали все возможное (например, бросали на дорогу "ежей"), чтобы не дать сотрудникам ГФС зайти на предприятие и остановить производство подделок. Затем перед воротами фабрики поставили КрАЗ с полным кузовом песка. Поэтому отряд специального назначения полиции вынужден был подогнать на тягаче спецтехнику, напоминающую танк с ковшом, чтобы прорвать "оборону".

Кроме того, эти обыски получили публичное одобрение со стороны пропрезидентской партии "Слуга народа", что указывает на согласованность действий команды Зеленского. Ее представитель, член комитета по вопросам финансов и налоговой политики Андрей Холодов был одним из тех, кто критиковал ГФС за бездеятельность на фоне роста нелегального рынка сигарет. Но, узнав об обысках в Желтых Водах, он заявил: "Похоже, жесткая критика со стороны налогового комитета Рады пошла на пользу ГФС. Она проводит обыски у одного из главных поставщиков контрафакта на табачный рынок. Эта фабрика использует и схему с Duty Free с ее многомиллиардными убытками госбюджета. Пока шаги ГФС правильные".

Правда, в этой "спецоперации" против нелегалов, в которую вошли решения СНБО, принятие в первом чтении закона о криминализации контрабанды и обыски в Желтых Водах, не хватает еще одного элемента — перекрытия каналов продаж нелегальных сигарет.

Решительность ГФС, которая действует совместно с прокуратурой и Нацполицией, выглядит обнадеживающей. Если ситуация с Желтыми Водами будет доведена до конца, возможно, это существенно повлияет на снижение тенденции роста нелегального рынка.