Глава ГФС рассказал, как производитель сигарет блокировал обыск: "Кидали "ежей" на дорогу"

Сотрудников Государственной фискальной службы три дня не пускали на предприятие, в работе которого правоохранители обнаружили признаки уклонения от уплаты налогов. Кроме того, предприятие подозревают в производстве контрафактных табачных изделий.

Об этом на пресс-брифинге в понедельник, 9 августа, заявил глава ГФС Вадим Мельник.

Он отметил, что досудебное расследование установило — служебные лица одного из крупных украинских производителей табачных изделий допускают уклонение от уплаты акцизного налога в особо крупных размерах. Незаконная деятельность заключается в производстве неучтенных табачных изделий, как с использованием поддельных акцизных марок, так и без них.

"Используется и другая схема — легализация незаконно произведенных табачных изделий через сеть Duty Free. Продукция этого производителя табачных изделий, с марками акцизного налога и без них, неоднократно изымалась сотрудниками ГФС. С начала 2021 года именно по этому производителю ГФС изъяло свыше 800 тысяч пачек табачных изделий стоимостью свыше 20 млн грн. Они были изготовлены под торговой маркой этого предприятия", — отметил Мельник.

Помимо этого, руководство предприятия подозревают в уклонении от уплаты налогов — правоохранители установили факты реализации законно изготовленных сигарет за наличные средства в обход учета, с дальнейшим документальным отображением их реализации на предприятиях с признаками рисковых. Районный суд города Киева выдал сотрудникам ГФС разрешение на обыск складских, производственных и нежилых помещений, которое использует одно из предприятий.

Мельник подчеркнул, что санкционированные обыски проходили с 5 августа и по нынешнее время на складских и офисных помещениях в Запорожской и Днепропетровской областях. В том числе, на территории уже упомянутого производства с целью задокументировать преступную схему.

"Но 6 августа группа неустановленных лиц начала блокировать работу сотрудников ГФС во время обыска на предприятии-производителе. При попытке попасть не место проведения следственных действий, произошли факты препятствования со стороны группы агрессивно настроенных лиц, которая установила контроль над перекрестками и подъездами к территории фабрики. При попытке подъезда к территории молодые люди кидали "ежей" на дорогу и одному из автомобилей повредили шины", — рассказал глава фискальной службы.

Он также добавил, что ворота предприятия были заблокированы грузовыми автомобилями и "массовым собранием лиц спортивной внешности", а также местных жителей. Чтобы решить конфликт с активистами и представителями общественности были проведены переговоры. Благодаря им 9 августа территория завода была разблокирована.

Отметим, ранее сообщалось, что речь идет о фабрике United Tobacco ("Юнайтед Табако") в Желтых Водах Днепропетровской области. В частности, пресс-служба ГФС публиковала следующие фотографии с места событий:

"Еще раз повторюсь, что со стороны сотрудников ГФС были целиком санкционированные и законные действия. Точку должен поставить суд, а не давление или любые другие незаконные действия. Мы уже собрали предварительные доказательства о признаках как уклонения от уплаты налогов, так и незаконного производства контрафактных сигарет. Продукцию именно этого производителя мы изымаем по всей Украине. На этом заводе производство мы не останавливали, оно сейчас и не происходило. Но мы изъяли фрагменты оборудования для проведения криминалистических экспертиз", — рассказал Вадим Мельник.

Он также отметил, что с начала 2021 года сотрудники налоговой изъяли свыше 18 млн пачек контрафактных сигарет. ГФС с начала года расследует больше 230 уголовных производств по незаконному производству табачных изделий. В суды направлено 50 производств и судами уже вынесено больше 20 решений о виновности лиц, связанных с контрафактными сигаретами.

Напомним, ранее ГФС обратилась к Национальной полиции, Госслужбе по чрезвычайным ситуациям и другим правоохранительным органам с целью разблокирования доступа на территорию фабрики United Tobacco ("Юнайтед Табако") в Желтых Водах Днепропетровской области. В сообщении службы отмечалось, что группа неустановленных лиц начала блокировку работы сотрудников ГФС: при попытке попасть к месту проведения следственных действий они натолкнулись на препятствование со стороны группы агрессивно настроенных людей.

"Молодчики любыми методами противодействуют законной деятельности правоохранительных органов. Группы лиц установили контроль над перекрестками и подъездами к территории фабрики. При попытке подъезда к территории молодчики бросают "ежи" на дорогу, одному из автомобилей уже повредили шины. Ворота предприятия заблокированы автомобилями марки КрАЗ с землей, что исключает проезд правоохранителей на территорию предприятия. Осуществляется массовое нарушение общественного порядка", — описали ситуацию в ГФС.

По мнению фискалов, "яростное сопротивление" со стороны должностных лиц завода и группы неустановленных лиц лишний раз подтверждает, что нарушителям есть что скрывать.