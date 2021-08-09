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АПК 30 минут назад

ГФС призвала силовиков подавить "яростное" сопротивление табачной фабрики в Желтых Водах

Неизвестные молодчики, по заверениям налоговиков, не дают им завершить следственные действия

Фото: ГФС
Фото: ГФС
Фото: ГФС
Фото: ГФС
Фото: ГФС
Фото: ГФС
Фото: ГФС
Фото: ГФС
Фото: ГФС
Фото: ГФС
Фото: ГФС
Фото: ГФС

Сотрудники Государственной фискальной службы не могут попасть на территорию фабрики United Tobacco ("Юнайтед Табако") в Желтых Водах Днепропетровской области для проведения следственных действий по делу о производстве контрафактной табачной продукции из-за блокировки территории предприятия неизвестными лицами. Об этом свидетельствуют сообщение ГФС и приложенные к нему фото.

"Продукция одного из крупнейших украинских производителей табачных изделий без марок акцизного налога неоднократно изымалась сотрудниками ГФС при обысках складских помещений и в местах реализации контрафакта", — отмечают в ведомстве.

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Сообщается, что с начала текущего года сотрудники ГФС изъяли почти 800 тысяч пачек табачных изделий стоимостью около 13 млн грн, изготовленных под торговыми марками упомянутого предприятия и продававшихся за наличные средства без марок акцизного налога и с марками акцизного налога с признаками подделки.

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Сотрудники налоговой милиции в рамках уголовного производства по процессуального руководства Киевской городской прокуратуры разоблачили вышеупомянутое предприятие в умышленном уклонении от уплаты налогов, установив также факты продажи законно изготовленных сигарет вне учета с последующим документальным отражением их реализации предприятиям, имеющим признаки рискованности.

"Сотрудники ГФС на основании постановлений суда, то есть в пределах полномочий и исключительно законным способом, в период с 5 августа и по настоящее время, проводят санкционированные обыски в складских и офисных помещениях на территории Запорожской и Днепропетровской областей, в том числе на территориях производств с целью документирования преступной схемы, получения доказательств и приостановки производства контрафактных сигарет", — указывают в службе.

Однако 6 августа, как сообщается, группа неустановленных лиц начала блокировку работы сотрудников ГФС: при попытке попасть к месту проведения следственных действий они натолкнулись на препятствование со стороны группы агрессивно настроенных людей.

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"Молодчики любыми методами противодействуют законной деятельности правоохранительных органов. Группы лиц установили контроль над перекрестками и подъездами к территории фабрики. При попытке подъезда к территории молодчики бросают "ежи" на дорогу, одному из автомобилей уже повредили шины. Ворота предприятия заблокированы автомобилями марки КрАЗ с землей, что исключает проезд правоохранителей на территорию предприятия. Осуществляется массовое нарушение общественного порядка", — описали ситуацию в ГФС.

По мнению фискалов, "яростное сопротивление" со стороны должностных лиц завода и группы неустановленных лиц лишний раз подтверждает, что нарушителям есть что скрывать.

При этом отмечается, что в ходе вышеуказанных обысков были обнаружены первичные финансово-хозяйственных документы, черновые записи, специальное оборудование, а также более 90 тонн табака неустановленного происхождения.

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Сейчас ГФС обратилась к Национальной полиции, Госслужбе по чрезвычайным ситуациям и другим правоохранительным органам с целью разблокирования доступа на территорию предприятия и завершения следственных действий.

Напомним, что ранее в понедельник Киевская городская прокуратура сообщила об обысках на предприятии, которое заподозрили в незаконном производстве и реализации сигарет. Как указывала прокуратура, "налево" табачные изделия сбывал, уклоняясь от уплаты налогов, "один из крупнейших производителей" сигарет в Украине.

До того деятельность фабрики "Юнайтед Тобако" в Желтых Водах попала в поле зрения тележурналистов: предприятие, как оказалось, продолжает массово производить и реализовывать контрафактные сигареты спустя 3 года после того, как его деятельность раскрыли журналисты программы "Схемы".

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