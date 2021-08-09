ГФС: Крупный производитель сигарет продает продукцию "налево", уклоняясь от уплаты налогов

Сотрудники Главного управления Государственной фискальной службы в Киеве под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры на прошедших выходных провели обыски на предприятиях табачного рынка, которых подозревают в причастности к незаконному производству и реализации табачных изделий.

Как сообщает столичная прокуратура, следственные действия были проведены на территории нескольких регионов Украины в рамках уголовного производства по факту умышленного уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах.

Согласно материалам следствия, должностные лица одного из крупнейших производителей табачных изделий в Украине документально оформляли реализацию сигарет с фирмами, имеющими признаки фиктивности.

В дальнейшем табачные изделия без марок акцизного налога сбывались на территории Украины без соответствующего отражения в бухгалтерском и налоговом учете.

В ходе обысков в складских и офисных помещениях предприятий обнаружено более 90 тонн табака без подтверждающих документов, первичные финансово-хозяйственные документы, черновые записи и оборудования.

Напомним также, что в июне налоговики пресекли переправку из России в Луганскую область Украины партии нелегальных сигарет на 5,8 млн грн.

В мае же Служба безопасности Украины заблокировала масштабную противоправную продажу контрафактных сигарет и алкоголя в Днепропетровской и Донецкой областях.