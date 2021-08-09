  • Главная
  • Бизнес
  • Рынки
  • АПК
АПК 1 час назад

ГФС: Крупный производитель сигарет продает продукцию "налево", уклоняясь от уплаты налогов

Налоговики провели обыски на территории нескольких регионов

Фото: Киевская городская прокуратура Фото: Киевская городская прокуратура
Фото: Киевская городская прокуратура

Сотрудники Главного управления Государственной фискальной службы в Киеве под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры на прошедших выходных провели обыски на предприятиях табачного рынка, которых подозревают в причастности к незаконному производству и реализации табачных изделий.

Как сообщает столичная прокуратура, следственные действия были проведены на территории нескольких регионов Украины в рамках уголовного производства по факту умышленного уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах.

Подписывайся на самые важные новости в Telegram

Согласно материалам следствия, должностные лица одного из крупнейших производителей табачных изделий в Украине документально оформляли реализацию сигарет с фирмами, имеющими признаки фиктивности.

Читайте также:
Производство табачного контрафакта в Желтых Водах продолжилось в 2021 году — СМИ

В дальнейшем табачные изделия без марок акцизного налога сбывались на территории Украины без соответствующего отражения в бухгалтерском и налоговом учете.

В ходе обысков в складских и офисных помещениях предприятий обнаружено более 90 тонн табака без подтверждающих документов, первичные финансово-хозяйственные документы, черновые записи и оборудования.

Напомним также, что в июне налоговики пресекли переправку из России в Луганскую область Украины партии нелегальных сигарет на 5,8 млн грн.

В мае же Служба безопасности Украины заблокировала масштабную противоправную продажу контрафактных сигарет и алкоголя в Днепропетровской и Донецкой областях.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Винниковская табачная фабрика производит 62% нелегальных сигарет — СМИ
Винниковская табачная фабрика производит 62% нелегальных сигарет — СМИ
ЕБА: Запрет продажи алкоголя в супермаркетах приведет к росту цен и переходу на контрафакт
ЕБА: Запрет продажи алкоголя в супермаркетах приведет к росту цен и переходу на контрафакт
Беларусь осталась без IQOS: Philip Morris остановила поставки сигарет из-за санкций
Беларусь осталась без IQOS: Philip Morris остановила поставки сигарет из-за санкций
Загрузка...
Новое видео
Сервіс по-українськи. Ми маємо це змінити! — Павло Флейшер, АТС Binotel / GET Business Festival

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. Киевская школа экономики спрогнозировала курс гривни к доллару в конце 2021 года

  3. Птицефабрика из Fozzy Group открыла в Украине первое фаст-фуд заведение (ФОТО)

  4. Украина 8 августа исчерпала запас природных ресурсов на 2021 год

  5. Украина за полгода почти удвоила производство рыбной продукции и консервов

Ивент
"Сервіс в Україні потрібно змінювати": про що розповіли спікери GET Business Festival 2021
"Сервіс в Україні потрібно змінювати": про що розповіли спікери GET Business Festival 2021
Понад 70 провідних бізнес-практиків ділилися досвідом на чотирьох сценах за тематичними потоками: маркетинг, піар, фінанси та HR. Місцем проведення фестивалю став Pochayna Event Hall
Загрузка...