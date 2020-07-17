На форуме МСП "Перезагрузка 2020" в Киеве 40 спикеров расскажут, как развивать свой бизнес

В Киеве пройдет форум МСП "Перезагрузка 2020". В мероприятии примут участие представители малого и среднего бизнеса, а также 40 известных в мире предпринимательства топ-менеджеров и экспертов. Об этом рассказали организаторы форума.

МСП "Перезагрузку 2020" проведут 28 августа 2020 года в столичном инновационном парке UNIT.City на улице Дорогожицкой, 3. Зарегистрироваться на мероприятие и узнать цену входного билета можно на сайте форума по ссылке.

Как отмечают организаторы, главная цель деловой встречи — помочь малому и среднему бизнесу определить перспективные направления в мире, который стремительно меняется, и вооружиться необходимыми для успеха знаниями и инструментами.

Посещение форума станет интересным для владельцев бизнеса, которые хотят развивать свое дело; менеджеров и руководителей ключевых направлений; а также новичков, у которых есть своя идея.

Участники мероприятия смогут получить советы из первых рук о том, как пройти полный путь от возникновения идеи до организации функционирующего бизнеса, где искать финансирование, какие сферы будут расти во время кризиса и как собрать эффективную команду.

Опытные и успешные предприниматели и руководители компаний потратили долгие годы на поиск ответов на эти вопросы и теперь готовы делиться знаниями. Так, в числе экспертов форума:

• Василий Хмельницкий, основатель холдинговой компании UFuture;

• Константин Евтушенко, управляющий партнер UNIT.City;

• Доминик Пиоте, CEO UNIT.City;

• Андрей Слабинский, директор Офиса развития малого и среднего предпринимательства при Минэкономики;

• Наталья Морозова, CEO Havas Creative Group Ukraine;

• Борис Шестопалов, совладелец и CEO HD-group, основатель GFS group;

• Евгений Мокин, основатель, CEO в Median ads.

Отметим, организатором форума МСП "Перезагрузка 2020" выступает Киевский международный экономический форум.