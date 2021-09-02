Поймали волну well-being: как снимающий стресс проект MindSelf заинтересовал HR-директоров

Мобильное приложение для поддержания ментального здоровья MindSelf: коуч-медитации, практики улучшающее стрессоустойчивость и внимание, повышающие осознанность — Елена Перевозчикова и ее муж Олег Пискун запустили всего четыре месяца назад. После того, как они получили от Ukrainian Startup Fund $25 тысяч.

Случилось это с третьей попытки. Но прежде чем состоялся запуск проекта психолог и майндфулнесс-инструктор Елена Перевозчикова, придумавшая идею приложения, побывала новичком в инкубаторе для стартапов, где научилась азам предпринимательства и смогла упаковать идею в продукт, а затем много его дорабатывала. Ее настойчивость победила скептический настрой мужа: он начал ей помогать и в итоге стал соучредителем MindSelf.

Кроме гранта Ukrainian Startup Fund, основатели вложили в проект $15 тысяч собственных средств. Почти все деньги потратили на разработку приложения и производство контента. И получили результат — стартап показал высокую динамику роста.

На сегодня у MindSelf более 12,5 тысяч активных пользователей в Google Play Market и AppStore из 22 стран мира (в основном из Украины и СНГ). И, по словам основателей старапа, эта цифра продолжает расти: ежедневно к приложению присоединяются около 200 человек. Пользователи провели в психологических практиках, предлагаемых MindSelf, тысячи часов.

В поисках новых направлений развития платформы, предприниматели увидели новую нишу — В2В-сегмент — и уже заключили первые корпоративные контракты. А также начали адаптацию контента для англоязычных пользователей.

Недавно к ним обратились представители Megogo с предложением разместить контент MindSelf на их платформе, что только укрепило уверенность основателей стартапа в его потенциале.

А идея создания стресс-детектора в смартфоне, который фиксирует самое начало стрессовой реакции по голосу и дыхания пользователя, вызвала интерес представителей Samsung Innovation Team, и команда MindSelf планирует реализовать ее в недалеком будущем.

Елена Перевозчикова рассказала Delo.ua, что помогло ей, психологу и новичку в предпринимательстве, создать успешный IT-стартап, превратив идею в бизнес-проект, почему пришлось трансформировать первоначальную бизнес-модель, а также поделилась бизнес-правилами для начинающих предпринимателей, которые выработала, учась на собственных ошибках.

В чем уникальность идеи

Идея создать приложение, которое бы помогало людям справиться со стрессовыми ситуациями, появилась у психолога Елены Перевозчиковой года два назад. А к реализации этой идеи подтолкнула пандемия: уровень стресса в социуме достигл максимума, а поиски приложения, которое бы она могла посоветовать своим клиентам оказались безрезультатными.

"Я не нашла приложений контент которых был бы понятен моим украиноязычным и русскоязычным клиентам, — поясняет она. — Есть много некачественного контента в том числе русского, а украинского не было вообще, и есть несколько действительно хороших американских приложений, но их контент не адаптирован для нас и там нет тестов. А комплексного подхода, нет вообще ни у кого".

Особенность разработанного ею приложения как раз в том, что оно дает комплексный подход: позволяет не просто быстро справиться с "горящей проблемой", но и решить ее надолго.

"Ни одно из приложений не дает одновременно того, что дает наше: мгновенную (sos-практики), последовательную (курсы) и практическую (мастер-классы) помощь, а еще и тесты, — рассказывает Елена Перевозчикова. — Вот как это работает: например,у вас бессонница. Для этого есть практика "Засыпание" (включаем ночью), курс медитаций "Баланс", курс засыпательных практик и мастер-класс сомнолога Елены Паращук. Или вы чувствуете, что выгораете. Для этого есть мгновенная sos-практика "Выгорание", курс "Управление стрессом", курс "Действие" и мастер-класс "Майндсерфинг в офисе".

Кроме того, отметила она, MindSelf стал первым приложением на украинском языке для поддержки ментального здоровья.

Как идея превратилась в бизнес-модель

В поисках стартового капитала для запуска проекта Елена подала заявку в Ukrainian Startup Fund, но с первого раза конкурс не выиграла.

"Тогда я не знала, как вести бизнес, — вспоминает Елена. — Но я понимала, каким должен быть контент и какие проблемы пользователей он должен решать. Я совсем не думала о бизнес-модели, маркетинге и продажах. Мне важны были тексты, работа с голосом, мнения таких флагманов медитации, как Виктор Ширяев или Валерий Веряскин, о созданных мной практиках".

Азы предпринимательства Елена получила на программе EO Business Incubator, где училась 4,5 месяца. Стало ясно, что необходимо доработать в проекте, чтобы доказать его бизнес-состоятельность.

В тот период Елена хоть и очень много работала над приложением, но в своем окружении о деле, которое полностью ее занимало, рассказывала сдержанно. Останавливало то, что знакомые, узнав о ее планах, удивлялись: "Это же IT-проект!".

"Муж тоже однажды сказал, что не верит в коммерческий успех проекта и не понимает, почему я настолько отдаюсь этому делу. Это было больно слышать", — отмечает Елена сложные психологические моменты, с которым сталкиваются начинающие свое дело. Но скептицизм окружающих ее не остановил.

"У меня была мечта создать что-то действительно нужное людям. А настойчивость вознаграждается", — уверена Елена. Она смогла убедить мужа, что MindSelf имеет право на жизнь, и тот в итоге стал соучредителем стартапа. На этапе запуска мобильного приложения очень помог его предпринимательский опыт, понимание технологий и людей из мира технологий. "А они особые, это правда", — заметила Елена.

Ее настойчивость дала самый важный на том этапе результат: с третьей попытки они получили от Ukrainian Startup Fun $25 тысяч на запуск.

Как определяли "систему координат"

К тому моменту Елена благодаря обучению в бизнес-инкубаторе стала хорошо понимать свой продукт, представляла какой должна быть бизнес-модель проекта, что дало понимание преимуществ официальной регистрации и прозрачности ведения деятельности.

"Перед тем как подать заявку в Украинский фонд поддержки стартапо, мы зарегистрировали ООО "Майндселф"- рассказывает предпринимательница. Первым шагом после получения гранта стал выбор юридической компании, сопровождающей деятельность стартапа, оформление всех необходимых документов — политик, договоров и соглашений.

Еще один важный момент: подготовка презентации для питчингов помогла определить "систему координат", в которой существует проект.

Основатели стартапа анализировали рынок в различных аспектах, используя данные международных исследований.

Ориентировались на то, что мировой рынок медитации (TAM,Total Addressable Market) оценивается экспертами в около $1,2 млрд в год, из которых почти треть ($ 381 млн) — это рынок приложений для медитации (SАM, Serviceable Addressable Market). Мировой рынок приложений для медитации имеет взрывную тенденцию к росту на 41% в год, согласно прогнозам Polaris Market Research.

Основатели старапа планируют на первом этапе достичь 1% SAM, то есть заработать $3 млн в год ( это достижимый рынок — SOM, Serviceable Obtainable Market). Ориентируются на пользователей Украины и СНГ. Елена сичтает, что это вполне реально, учитывая уровень использования украиноязычными и русскоязычными пользователями мобильных приложений для здоровья и фитнеса.

Но достучатся до пользователей оказалось непростой задачей.

Почему бесплатный контент — палка о двух концах

Сначала основатели стартапа собирались создать приложение с большим количеством бесплатного контента и подписками, которые открывают полный доступ. Однако недооценили два момента в В2С-сегменте.

Во-первых, бесплатного контента выдали слишком много. "Получилась не "затравка", а полноценный объем для экономного пользователя (а они действительно крайне экономные)", — замечает Елена.

Во-вторых, оказалось, что пользователи на постсоветском пространстве в большинстве своем внутренне не готовы платить за качественный контент.

"Воспитанные на пиратских видеодисках и торрентах, многие просто не понимают, как это — взять и купить то, что можно найти бесплатно. Пусть придется перелопатить кучу мусора в Youtube, чтобы найти хотя бы одну жемчужину. Но потратить сумму, эквивалентную двум чашкам кофе, за месяц подписки — это не совсем "по-нашему", — говорит соосновательница MindSelf.

Так начинающие предприниматели столкнулись с тем, что количество пользователей MindSelf за первые три месяца достигло 10 тысяч и продолжало расти с каждой минутой, часы медитаций множились, а выручка при этом была смешная: около $200 в месяц.

Поэтому добавили рекламу. "Она ненавязчивая, мы тщательно выбираем рекламодателей, но без рекламы выжить крайне сложно", — говорить Елена.

По ее словам, пока остановились на двух каналах монетизации — подписка и реклама. "А дальше посмотрим", — констатирует основательница стартапа.

Уже имеющийся в приложении бесплатный контент оставили бесплатным. "Даже если это ограничивает наши заработки, — комментирует такое решение Елена — Да, наши люди пока не любят покупать, но не отбирать же у них практики, которые им помогают".

Почему зашли в В2В

Развивая бизнес, предприниматели сделали еще один важный шаг. Елена заметила, что мировой тренд на корпоративный well-being (создание среды для достижения удовлетворенности сотрудников жизнью) наконец докатился до Украины.

Отвечая на запрос собственников и менеджмента компаний, прикрутили к приложению на web HR-панель.

"Руководитель, посмотрев на статистику использования сотрудниками психологических практик , может определить, с какими внутренними состояниями и проблемами имеет дело его команда", — поясняет Елена интерес корпоративного сектора к предложенному новшеству. — Статистика дает слепок психологического состояния группы в моменте, а вроенное тестирование углубляет понимание индивидуальных ситуаций".

Отдельным членам коллектива можно рекомендовать прохождение определенных тестов на стресс, выгорание, тревожность и уровень осознанности, а затем — определенные классы и практики.

"Получился такой диагностический и терапевтический инструмент управления командой", — отмечает Елена. Его запустили совсем недавно, в августе, предварительно заключив три договора на корпоративную подписку.

Pivot-pivot-pivot

За эти месяцы первоначальная идея стартапа многократно изменялась и дополнялась. Это касается не только бизнес-модели и добавления нового рыночного сегмента, но и контента, отношений с авторами, рекламных каналов. По словам Елены, они постоянно пробуют новое, и, если пользователю нравится, запускают.

Например, ушли от однозначного формата аудио: добавили видеокласс по йоге, и он побил рекорды среди мастер-классов по популярности. В ближайшее время будут увеличивать количество часов видеоконтента в приложении.

Сейчас готовят к выходу два авторских класса от известных коучей, которые пользователь сможет купить отдельно от подписки. "Таким образом мы становимся маркетплейсом, где учителя медитации тренеры и коучи встречаются с нашими пользователями", — рассказывает Елена.

Анализируя, как идет развитие стартапа, она отмечает, что $40 тысяч инвестиций, вложенных в разработку приложения и производство контента, дали результат. "У нас получился работающий инструмент, который быстро становится популярным", - говорит она, отмечая, что работа над запуском стартапа сделала ее постоянным пользователем своего продукта.

"Постоянно сталкивалась с высоким уровнем тревоги, неопределенности и стрессами. Иногда хотелось все бросить", — признается Елена и надеется, что другим предпринимателям MindSelf станет, как и ей, помощником для саморегуляции и будет полезен тем, кто хочет

гармонично жить в неопределенности..

Девять правил предпринимателя

— Понимать свой продукт. Кристаллизуйте видение. Сформулируйте суть проекта одним предложением из 3-5 слов. Пока этого не произойдет, вы не сможете "продать" продукт ни инвестору, ни клиенту (который тоже инвестор, главный).

— Работать командой. Специализируясь, мы распределяем нагрузку и выполняем задачи более качественно. Важно иметь "о кого подумать", даже чтобы сформулировать блестящую идею, которая родилась внутри вас. Не говоря об идеях, рожденных индивидуальностью ваших коллег.

— Отпускать неработающие концепции. Не держите то, что не прошло проверку реальным клиентским опытом. Мысленных экспериментов недостаточно. Люди на улице скажут вам больше, чем миллион часов раздумий в комнате.

— Использовать свою неопытность. Это настоящая суперсила, шанс сделать что-то привычное по-другому.

— Доверять опыту других. Это выход из тупика и творческого упадка.

— Скупой платит дважды. А экономный и неопытный — трижды. В профессиональную разработку, юридическое оформление и маркетинг советую вкладываться с самого начала сотрудничества.

— Думать глобально. Инвесторы не любят стартапы, ограничены определенной локальностью. Даже если вы прямо сейчас не понимаете, как и с чем выходить в свет, ищите такие свойства / фичи продукта, которые позволят вам не замыкаться на локальных рынках и побеждать. Пусть вашей мантрой станет "как бы мы могли...".

— Разрешить продукту не быть идеальным. Люблю фразу Рида Хоффмана: "Если вам не стыдно за ваш MVP, то вы запустили его слишком поздно".

— Разрешить себе быть неидеальным.

Елена Гладских для Delo.ua