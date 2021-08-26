"Мы получали опыт, только когда набивали шишки, и шли дальше", — Ден Дмитренко, Reface

Ден Дмитренко — 30-летний управляющий партнер Roosh и Roosh Ventures, сооснователь Reface и венчурной студии Pawa. В 2020 году Reface был признан лучшим развлекательным приложением Google Play, а уже в 2021 году количество загрузок в Google Play и App store украинского приложения Reface, которое может менять лицо на фото или видео, перевалило за 100 миллионов. Теперь украинским приложением пользуется каждый 80 человек на земле, создатели приложения попали в список Forbes.

В рамках спецпроекта "Преуспеть в 30" на Delo.ua, посвященного 30-летию независимости Украины, рассказываем, как молодой бизнесмен Ден Дмитренко благодаря своему упорству и постоянной работе вместе с командой смог запустить одно из самых популярных приложений в мире — Reface. А также почему важно ставить глобальные цели, стремиться не бояться ошибок, создавать проекты и активно заниматься нетворкингом.

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Активное детство и интенсивная учеба в вузах

Родители Дена Дмитренко уверены, что характер формирует спорт, поэтому с самого детства они развивали в ребенке мультивариантность. В возрасте 5-6 лет он занимался карате, баскетболом, волейболом, плаванием, теннисом, футболом и играл за ФК "Динамо Киев" и ФК "Оболонь Киев". Всеми видами спорта он занимался на профессиональном уровне. Также Денис учился игре в шахматы, а дедушка, будучи профессионалом, дополнительно обучал его дома по старым книгам.

Помимо любви к спорту родители прививали любовь к людям и уважение к ним. По его словам, родители умели это делать — строить отношения, дружить и уважать людей. Во взрослой жизни это не частый скил, но он является важным.

Несмотря на активные занятия спортом, Ден еще в школе понял, что хочет стать юристом, который решает вопросы на высоком уровне.

"В раннем возрасте я хотел стать юристом, который решал дела с Березовским. У меня даже была постановочная сценка в первом классе, когда я инсценировал, что мне звонил Кучма и я решал с ним вопросы", — смеясь, вспоминает Ден.

Первые три класса он учился в частной школе по программе 5-6 класса обычной школы, и это стало для него хорошим бэкграундом. Потом его перевели в школу с математическим уклоном, которая и стала основой для запуска будущих проектов. После школы Ден поступил в Национальный университет Киево-Могилянская академия и в Киевскую школу экономики.

Ден Дмитренко (справа) в студенческие годы. Фото: пресс-служба

"Было бы неправильно сказать, что какой-то классный скил, предмет или знания, которые сегодня применяю в бизнесе, я получил, обучаясь в вузах, но умение учиться — это то, что выделяет людей в работе. В вузах прививают способность быстро и интенсивно учиться, и это ключевое, что применимо в бизнесе", — говорит Ден.

Первая работа и стратегические проекты

Примерно 10-15 лет назад Ден уже хотел стать бизнесменом, работать над стратегическими проектами, и эта мечта осуществилась.

"Когда я начинал работать, это были офлайн-бизнесы. Я работал с правительством по стратегическим вопросам, консультировал частный бизнес. Также работал с компанией British Petroleum (нефтегазовая, нефтехимическая и угольная транснациональная монополия Великобритании. — Delo.ua) по проекту выхода масел в регионы, это также был стратегический консалтинг. Был период, когда я помогал консультировать заводы по добыче золота, оптимизировали работу шахт, городов, онлайн-магазины для больших книжных сетей в СНГ. Еще с партнерами мы оптимизировали работу молочных заводов, производителей детского питания", — делится своим опытом Ден.

В период следующих 10 лет Ден поставил перед собой цель создать серьезный инвестиционный проект, который можно сравнить с проектами, что запускают в Китае и Штатах, но при этом локально он должен находиться в Украине, иметь преимущество в экспертизе искусственного интеллекта. Это должна быть целая экосистема, некий хаб, где стартаперы могут запускать проекты с доступом лучших советников Европы, Штатов и Китая.

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На сегодняшний день после многих лет работы в консалтинге Ден активно начал заниматься проектами, которые связаны с искусственным интеллектом, как и мечтал.

В 2011 году команда студентов из Киево-Могилянской академии — Роман Могильный, Олесь Петрив и Ярослав Бойко — основали ML-стартап Neocortext, компания занималась машинным обучением от работы с семантикой текста к визуальному контенту. Уже в 2013 году к команде основателей присоединился Ден Дмитренко, а позже и другие партнеры по бизнесу.

"Я попал в мир инвестиций, когда пришел в команду основателей венчурного фонда, что дало мне больше понимания, как работает этот мир. Исходя из этого мы начали думать о том, как создать свою большую историю, и пытались запустить проект, который помогал делать 3D-видео для фильмов из 2D. Но было тяжело привлекать деньги в Украине и продавать контракты. При этом мы параллельно общались с голливудскими постпродакшн-студиями, где обсуждали замену лиц актеров второго плана. К этому моменту мы уже думали о face-swap технологии", — объясняет Ден.

Запуск Reface, сотни миллионов скачиваний и список Forbes

В 2018 году им удалось запустить первый сервис на основе нейросети face-swap, который назвали Reflect.tech. А в начале 2020 года команда молодых предпринимателей создала приложение Doublicat, в котором пользователь мог менять лицо на гифках. О Doublicat написали более 600 мировых медиа, среди которых Forbes, Mashable, The Verge, TNW и The Sun. Несколько позже в приложении появилась функция замены лица в видео, и оно было переименовано в Reface.

Команда основателей Reface. Фото: пресс-служба

Первая сумма, которая была собрана сооснователями для запуска Reface, варьировалась в пределах $200 тысяч. С ростом компании было необходимо привлекать дополнительные инвестиции, но на старте вкладывали свои деньги.

"Как и в жизни любого стартапа, нам приходилось общаться с инвесторами, доказывать им, что в наш проект стоит вложить деньги. Это было сложно, так как мало кто верил в успех. Все думали, что это применимо только для взрослых сайтов. Со временем в нас стали больше верить и давать все больше денег. При этом основные инвесторы поддерживали нас с самого начала", — вспоминает Ден.

В 2021 году количество загрузок украинского приложения Reface, которое может менять лицо на фото или видео, перевалило за 100 миллионов. Теперь украинским приложением пользуется каждый 80 человек на земле, и это колоссальный результат за такой короткий срок. Также издание Forbes опубликовало европейский рейтинг "30 до 30". В него попали бизнесмены до 30 лет из сфер искусства, технологий, финансов и маркетинга, среди которых основатели Reface.

Кроме Reface Ден Дмитренко еще занимается венчурными инвестициями в Европе и Штатах в компании, которые делают технологические и прорывные проекты. Также удалось запустили венчурную студию в Украине под названием Pawa, благодаря которой ее основатели помогают создать и запустить новые идеи, связанные с искусственным интеллектом. По словам Дена, в идеале на этой фабрике стартапов будут рождаться такие проекты, как Reface.

"С 2020 года операционно я не вовлекаюсь в Reface, но остался во внешнем и внутреннем совете директоров. Сейчас приоритетным является развитие экосистемы, которая способствует появлению новых компаний в сфере искусственного интеллекта", — говорит Ден.

На сегодня оборот Reface — это цифры с семи нулями, то есть довольно большой. По словам Дена Дмитренко, основной доход предпринимателей в IT не в ежегодном доходе, а в капитализации бизнеса, то есть когда ты растишь бизнес, где у основателя есть существенная доля.

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Новая цель — дать украинцам надлежащее образование в сфере IT

Денис поделился, что при запуске проектов ему не хватало опыта и знаний по всем направлениям, так как их негде взять, находясь в Украине. Поэтому Ден поставил перед собой глобальную цель — создать экосистему для будущих молодых предпринимателей.

"В университете бизнесу не учат, не объясняют, как переводить идею в практическую плоскость, которая приносит прибыль. Поэтому мы получали опыт, только когда набивали шишки, и шли дальше. Плюс активно использовали нетворкинг и контакты. Мы общались с людьми, которые уже делали бизнес и продажи. Нетворкинг — это ключевое, и он всегда помогает, особенно в нашем регионе. Помимо него также ключевыми являются и сама команда внутри компании, и амбиции этих людей: как они работают и о чем мечтают", — отметил Ден.

Поскольку в Украине слабо развита экосистема инвестиций, предприниматели зачастую не знают, с чего начать, к кому обратиться и как правильно построить бизнес. Молодые предприниматели и целые команды испытывают дефицит такой экспертизы в части проектов на базе искусственного интеллекта. При этом отсутствие образования не останавливает молодых предпринимателей в запуске успешных проектов, так как в Украине есть много классных специалистов. Однако многие боятся ошибаться, а это очень мешает.

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В свободное время Денис Дмитренко предпочитает спорт и медитацию. Фото: из личного архива в Facebook

"Они должны верить в свои идеи, не бояться, идти к своей цели, активно и публично общаться, искать нетворк в Украине. Мне кажется, что с 16-18 лет нужно активно погружаться в нетворк-тусовку, напитываться контактами и объединяться с людьми, у которых есть опыт. Только сейчас эта тусовка более-менее становится открытой", — уверен бизнесмен.

По его словам, важно налаживать контакты с партнерами и поддерживать с ними отношения, делиться опытом. Когда делишься идеями, то много магического происходит в эти моменты: воронка закручивается — и что-то получается в итоге. Также нужно работать очень много, больше, чем другие, не жалеть себя и ставить глобальные цели. Если жалеть себя и ставить средние цели, тогда ничего не получится. При этом важно очищать свой мозг с помощью спорта и медитации.

Наталья Лошакова, специально для спецпроекта "Преуспеть в 30" на Delo.ua